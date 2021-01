Les Municipalités de la Saskatchewan déçues après un voyage de leur président à Hawaï

Le conseil d’administration des Municipalités de la Saskatchewan (MoS) demande à son président, Gordon Barnhart, de s’expliquer auprès de ses membres et du public après un récent voyage à Hawaï alors que les ordonnances sanitaires de la province l’interdisent.

L'organisation affirme que le maire de Saltcoats dans le centre-est de la Saskatchewan et ancien lieutenant-gouverneur Gordon Barnhart n'a pas informé le conseil qu'il quittait le pays en vacances.

Une réunion d'urgence de l’organisation s’est déroulée vendredi pour discuter des vacances de M.Barnhart.

Le maire de Naicam, au nord de Regina et vice-président des Villes du MoSMunicipalités de la Saskatchewan , Rodger Hayward, indique que les membres des organisations ont été sous le choc en apprenant que Barnhart était à Hawaï pendant les vacances.

J'ai été un peu surpris qu'il aille de l'avant et qu'il le fasse , dit M. Hayward.

Le ministère de la Sécurité a activement encouragé les habitants de la Saskatchewan à renoncer à voyager cette année.

Il est difficile de demander aux gens de rester à la maison quand on ne reste pas à la maison. Et certaines personnes étaient scandalisées. Je pense que la plupart d'entre nous autour de la table [ce matin] étaient déçus ... vraiment déçus de sa décision, parce que je pense que la majorité des gens dans cette province ont fait l'effort de rester chez eux et de limiter vraiment leurs déplacements , note M. Hayward.

Selon le maire de Naicam, en tant que dirigeants, nous sommes tenus à des normes plus élevées et je pense que nous devons les respecter .

Démission réclamée

Pour l’instant, on ignore à quelle date précise remonte le voyage de M. Barnhart à l’étranger, mais plusieurs maires de l’organisation réclament sa démission.

Au bout du compte, nous ne pouvons pas le démettre de ses fonctions de président. [Mais] il y a déjà un certain nombre de membres qui le réclament et qui ne font pas partie de notre conseil d'administration. Mais je pense qu'autour de la table, certains membres du conseil d'administration sont du même avis , souligne Rodger Hayward.

La prochaine convention d'élection du président et du vice-président du MdS aura lieu du 7 au 10 février prochain.

Il devra expliquer sa responsabilité à ce moment-là ... Je pense qu'il va devoir répondre à des questions difficiles entre-temps.

CBC a contacté Gordon Barnhart à plusieurs reprises pour obtenir des commentaires, mais il n'a pas répondu.

Avec les informations de Laura Sciarpelletti