Morte sur son balcon en 2019 : la nonagénaire aurait dû être secourue rapidement

Le rapport sur le décès de Marie-Rose Gauthier conclut à une mort accidentelle. La nonagénaire qui habitait dans un secteur pour personnes autonomes de la résidence depuis 2014 est morte d’hypothermie, d’insuffisance rénale et d’une dégradation des cellules musculaires.

Selon le rapport, Mme Gauthier a chuté sur son balcon, possiblement sur sa table d’appoint qui a basculé, le 23 juin en fin de journée. Elle n’a pas pu se relever ni demander de l’aide. Elle a été retrouvée le 25 juin par une employée du Manoir Champlain à la suite d’un appel des proches de la dame, qui s’inquiétaient de ne pas avoir de ses nouvelles.

La coroner recommande au Manoir Champlain et au CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de sensibiliser les résidents et leurs proches à l’importance de conserver leur bracelet de télésurveillance puisque Mme Gauthier ne le portait pas, justement, lors de l’accident.

Mme Gauthier ne porte pas souvent son bracelet de télésurveillance, car elle le trouve embarrassant ou bien l’oublie. […] On a retrouvé son bracelet d’alarme dans sa chambre à coucher , indique le rapport.

La coroner préconise aussi la mise en place d’un service d’appel automatisé quotidien pour rejoindre les résidents et permettre d’intervenir en cas de non-réponse.

Enfin, elle conseille au ministère de la Santé et des Services sociaux de mener une campagne de sensibilisation auprès des personnes âgées qui vivent seules.