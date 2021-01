Des commerçants de la Côte-Nord prêts pour le deuxième confinement

Si la plupart des commerçants de la Côte-Nord semblent prêts à s'adapter au resserrement des mesures sanitaires, notamment grâce à la vente en ligne et à la cueillette à la porte, leur situation économique demeure fragile et inquiète les chambres de commerce de la région.

Dès samedi, les restaurants et les commerces jugés non-essentiels ne peuvent plus accueillir de clients, même sur la Côte-Nord, qui était toujours en zone orange.

La vente en ligne demeure toutefois possible, et contrairement au confinement du printemps dernier, les commerçants peuvent organiser la cueillette des achats à l'entrée du magasin.

La directrice générale de la Chambre de commerce de Manicouagan, Myreille Lalancette, constate que les commerçants sont prêts à offrir ce service, d'autant plus qu'ils peuvent miser sur des services en ligne déjà mis sur pied lors du premier confinement.

Les commerçants étaient quand même prêts, comme on a vécu un premier confinement. Les sites Internet étaient prêts. Myreille Lalancette, directrice générale de la Chambre de commerce de Manicouagan

Ça demande de l'adaptation, bien sûr. Ce n'est pas évident pour certains, mais ça se passe bien , ajoute Mme Lalancette.

La directrice générale de la Chambre de commerce de Sept-Îles, Jessica Belisle, fait le même constat et ajoute que les réseaux sociaux facilitent les échanges entre les commerçants et leurs clients.

Elle se réjouit par ailleurs que les commerçants situés dans les centres commerciaux puissent avoir accès à leurs locaux pour préparer les commandes, ce qui n'était pas le cas lors du premier confinement.

On voit qu'ils sont quand même prêts. C'est sûr qu'on espère que ça ne s'éternise pas et que la situation va rentrer dans l'ordre le 8 février, mais au moins d'ici là, les gens semblent déjà partis pour être créatifs et recevoir des commandes , observe Mme Belisle.

Encore des zones grises

Mme Lalancette souligne que la gestion d'éventuels retours ou échanges de marchandises cause cependant des maux de tête à plusieurs entrepreneurs.

Les remboursements et les échanges, ça demande beaucoup de logistique pour les commerces qui sont déjà à personnel réduit présentement , indique-t-elle.

Mme Belisle rappelle également que le mois de janvier est déjà une période généralement plus tranquille pour les commerces, puisque les gens tentent souvent de moins dépenser après les Fêtes.

C'est une période creuse et c'est aussi une période où, normalement, les fournisseurs envoient leurs nouvelles marchandises. De ce côté-là, il y a une inquiétude à savoir si les commerces vont recevoir leurs marchandises pour le printemps et l'été , ajoute-t-elle.

Le fait de ne pas pouvoir renflouer leurs étalages pour attirer les clients pourraient accentuer une situation financière déjà précaire, selon Mme Belisle.

On espère qu'il va y avoir de l'aide financière qui va être annoncée par le gouvernement et on sait qu'en général, ce n'est pas de l'aide mais plutôt des prêts, donc on s'attend à un surendettement de nos entreprises, ce qu'on veut à tout prix éviter. Jessica Belisle, directrice générale de la Chambre de commerce de Sept-Îles

C'est sûr qu'il y a des zones grises et on attend des éclaircissements du ministre des Finances , ajoute-t-elle.

Il y a toujours la PCUPrestation canadienne d’urgence , mais ça ne comble pas les revenus qu'une coiffeuse ou une esthéticienne peut avoir en un mois. Les coûts fixes ne sont pas remboursés. Il y a même des restaurateurs qui m'ont dit qu'ils n'allaient pas ouvrir, que c'était plus simple de fermer. Il y a des prêts qui existent, on espère qu'ils vont être plus généreux pour ce confinement-là , explique Mme Belisle.

Les deux chambres de commerce tentent d'ailleurs de recenser la plupart des entreprises de la région qui continueront d'opérer pendant ce deuxième confinement, afin de permettre aux consommateurs de trouver toute l'information nécessaire pour continuer d'acheter local.

