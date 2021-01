Pas de pénurie à l’horizon dans les magasins d’alimentation

Ce n’est pas la cohue-là , s’exclame le propriétaire franchisé du Provigo d’Évain, Nicolas Pichette. Il s’attend à ce que les prochaines semaines soient beaucoup plus calmes que celles du confinement vécu au printemps dernier. Les gens achètent plus, mais ne dévalisent pas mes tablettes , indique-t-il.

L’épicier ne s’attend pas à une ruée vers le papier de toilette ou le cannage par exemple. Les restaurants étant fermés, les gens font faire plus de lunchs, vont faire du ski de fond, du ski-doo et ils vont faire du sport, donc oui je m’attends à ce qu’il y ait plus de ventes.

Des propos confirmés par la propriétaire d’un autre magasin d'alimentation de Rouyn-Noranda, Caroline Nolet. Puisque c’est le deuxième confinement, on ne s’attend pas à un aussi gros engouement pour les denrées alimentaires que lors du premier , indique celle qui exploite le magasin La Semence.

Pas de pénurie, soutient le CCCD

Le directeur des relations gouvernementales au Conseil canadien du commerce de détail, Jean-François Belleau soutient que la chaîne d’approvisionnement alimentaire est très robuste en ce moment. Le mot pénurie n’est pas le bon terme à employer , affirme-t-il.

Ce qu’on a vu ce printemps était vraiment la difficulté d’amener le produit aussi rapidement au consommateur que la vitesse à laquelle il le consomme.

La propriétaire de La Semence, Caroline Nolet, s’attend à une légère modification des habitudes des clients au cours du prochain mois.