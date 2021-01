Les hôpitaux de l’est ontarien incapables d’accueillir des patients de d’autres régions

Cette semaine, la Santé Ontario demandait aux hôpitaux ontariens qui le peuvent de réserver un tiers de leurs lits en unité de soins intensifs en vue de possibles transferts de patients venus de régions plus affligées par la Covid-19.

« La capacité n’est pas là »

Selon le dernier bilan paru vendredi, l’est ontarien compte 565 cas actifs et 15 hospitalisations en lien avec la Covid-19 dont trois patients se trouvant aux soins intensifs. Dans la région, c’est l’Hôpital communautaire de Cornwall que les patients atteints de la Covid-19 sont soignés.

Déjà à Cornwall on est débordé. On a quinze patients hospitalisés et ils sont presque tous à Cornwall. Les autres hôpitaux sont aussi pas mal débordés donc la capacité n’est pas là , déclare le médecin-conseil de la santé publique de l'Ontario et directeur général du Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO), le Dr Paul Roumeliotis.

Le médecin-conseil en santé publique et président-directeur général du Bureau de santé public de l’est de l’Ontario, Dr Paul Roumeliotis. Photo : Radio-Canada / Jean-François Poudrier

Le directeur général du BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario expliquait lors d’un point de presse vendredi qu’avec le nombre croissant de nouvelles infections depuis novembre, l’unité covid de l’hôpital de Cornwall est mise à rude épreuve.

Jeudi et vendredi, la région a enregistré 50 nouvelles infections. Cette hausse est principalement attribuable à une quinzaine d’éclosions provenant principalement de foyers de soins de longue durée.

Début de vaccination dans l’est ontarien

Si les foyers d’éclosions inquiètent dans la région, une lueur d’espoir se pointe à l’horizon rassure Dr Roumeliotis puisque l’est ontarien devrait recevoir ses premières doses du vaccin de Pfizer BioNTech mardi.

Dans la première phase, on va viser les maisons de soins de longues durées et ensuite les maisons de retraite. En même temps, on va vacciner les professionnels de la santé qui voient nos patients des quatre hôpitaux , explique le directeur général du Bureau de santé de l'est de l'Ontario.

Le nombre de doses n’a toutefois pas encore été confirmé. Un plan plus élaboré sur la campagne de vaccination devrait être présenté au cours des prochains jours.