Le projet minier Wasamac sera soumis à une consultation publique fédérale

Le projet de la corporation aurifère Monarques a été racheté par l’entreprise torontoise Yamana Gold à la suite d'une transaction conclue récemment entre les deux compagnies.

Le projet d'une mine souterraine aurait une durée de vie de 11 ans et une capacité de production de minerai de 6053 tonnes par jour.

Il comprendrait aussi une usine de traitement du minerai et d'infrastructures connexes, la mise en place d'infrastructures souterraines dédiées au transport du minerai et du stérile ainsi que des aires d'accumulation de stériles, de résidus et de mort terrain , explique l'agence sur son site Internet.

Le projet suscite des craintes des résidents des quartiers Évain et Arntfield qui se sont mobilisés pour s’assurer de minimiser ses impacts sur leur quotidien.

L’Agence fédérale invite donc les citoyens à formuler des commentaires sur le projet et sur la façon dont le public sera mobilisé tout au long du processus d'examen.

L'Agence organise des séances d'information virtuelles les 26 et 27 janvier 2021.