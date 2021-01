Nicaragua : l'opposition dénonce des persécutions du pouvoir

Au moins 52 dirigeants de l'opposition ont été victimes de persécution, harcèlement, agressions, saisies, vols et détentions en 2020 par la police ou par des partisans du pouvoir, selon un rapport présenté par l'alliance d'opposition Unité nationale bleu et blanc (UNAB).

L' UNABUnité nationale bleu et blanc regroupe des organisations de la société civile et de défense des droits de l'homme ainsi que des partis politiques non représentés au Parlement.

Selon le rapport, intitulé Le Nicaragua soumis à la répression et à la violation des droits , plusieurs leaders [de l'opposition] sont maintenus arbitrairement par la police en détention à domicile partout dans le pays sans l'ouverture d'aucun dossier pénal .

Le porte-parole de l' UNABUnité nationale bleu et blanc Josué Garay a cité notamment le cas de dirigeants de l'opposition dont le domicile est cerné par des policiers qui les empêchent de sortir fut-ce pour aller consulter un médecin ou se rendre à la pharmacie.

Il y a 120 opposants accusés d'être impliqués dans les manifestations de 2018 pour réclamer la démission du président Ortega qui sont actuellement en prison, selon le rapport, qui précise que 64 de ces détenus ont été arrêtés en 2020. Les manifestations avaient été réprimées dans le sang, les troubles faisant au moins 320 morts, selon des organisations des droits de l'homme, tandis que des milliers de Nicaraguayens ont pris le chemin de l'exil.

Les opposants font en outre état de 943 actes de harcèlement ou d'agression contre des journalistes indépendants durant le deuxième semestre 2020.

L'intimidation, les menaces, les procès illégaux, les perquisitions sans mandat judiciaire et les arrestations arbitraires sont devenus quotidiens pour les journalistes Extrait du rapport Le Nicaragua soumis à la répression et à la violation des droits