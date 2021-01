Les écoles secondaires de la région recevront 678 500 masques de procédure

Le ministère de l’Éducation du Québec prévoit fournir 678 500 masques de procédure aux élèves et aux enseignants des écoles secondaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean entre le 18 janvier et le 8 février.

C'est ce qu'a confirmé le ministère, vendredi soir, en réponse à une demande formulée par Radio-Canada.

Les nouvelles règles sanitaires s'appliquent déjà, mais le retour en présentiel au secondaire n'aura lieu que le 18 janvier.

Les masques de procédure, habituellement de couleur bleue, seront fournis à raison de deux par jour aux élèves du secondaire fréquentant un établissement regroupé sous l’égide de l’un ou l'autre des quatre centres de services scolaires de la région ou de la Commission scolaire Central Québec pour l’école anglophone Riverside.

Pour l’ensemble de la province, il est estimé que 4,7 millions de masques de procédure seront utilisés chaque semaine. Ils proviendront de la réserve du ministère de la Santé et des Services sociaux, a précisé le porte-parole du ministère de l'Éducation, Bryan Saint-Louis.

Pour les élèves du primaire, le couvre-visage en tissu pourra continuer d’être utilisé. Le resserrement des règles fera toutefois en sorte que les écoliers devront le porter lors de leurs déplacements en dehors des classes. Pour les élèves de la 5e et de la 6e années, le port du masque sera requis en tout temps.

Les enfants du primaire seront de retour en classe lundi.

2,2 millions de dollars en masques lors de la première vague

Lors du retour en classe des élèves québécois en mai 2020, après la première vague de COVID-19, le ministère de l’Éducation avait déboursé pas moins de 2,2 millions de dollars pour l’acquisition de masques de procédure auprès de quelques fournisseurs principaux.

Selon le site d’appels d’offres électroniques du gouvernement du Québec, SEAO, Wajax Industrial Components, Luminari Canada et The Stevens Company ont fourni 2 650 000 de ces équipements de protection individuelle au ministère. Les contrats ont été conclus de gré à gré en raison de l'urgence provoquée par la crise sanitaire. Les contrats étaient liés au besoin de protéger le personnel oeuvrant dans les écoles et dans les établissements privés et à l’obligation de rassurer le personnel lors de la réouverture des écoles .