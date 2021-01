Décès en CHSLD : des audiences publiques dès le 8 février

Des dizaines de familles ont été informées récemment de la tenue de ces séances publiques. Selon les documents consultés par Radio-Canada, au moins 15 jours d’audience sont prévus dès le 8 février au palais de justice de Montréal.

Paul G. Brunet, du Conseil pour la protection des malades, a déposé une demande pour y assister et interroger les témoins qui défileront. Il souhaite qu’on puisse y éclaircir les circonstances exactes des décès survenus lors de la première vague.

La COVID avait le dos large… On s'est aperçu par la délation de certains médecins que des gens ne sont pas décédés des suites de la COVID, mais de déshydratation, de malnutrition, d’abandon, déplore M. Brunet. Alors, de quoi sont vraiment mortes les milliers de personnes en CHSLD et en résidence privée?

M. Brunet souhaite entendre les ministres de la Santé qui se sont succédé, le premier ministre et le Dr Arruda [directeur national de santé publique], évidemment .

L’avocat Patrick Martin-Ménard souhaite également obtenir le statut de « personne intéressée » lors des audiences. Et que la lumière soit faite sur le niveau de préparation du réseau.

Le Bureau du coroner a décidé de faire une enquête publique, et je pense que ça va aider à comprendre pourquoi il y a eu autant de décès. On veut savoir quels étaient le niveau de préparation du réseau de la santé québécois et l’attention qui a été accordée aux CHSLD, aux RPA [résidences pour aînés], aux usagers vulnérables.

Patrick Martin-Ménard, avocat spécialisé en santé