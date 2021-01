Résolutions de nouvelle année : se remettre au sport en confinement

Le mois de janvier rime généralement avec de nouvelles résolutions. Le premier mois est habituellement le plus lucratif de l’année pour les salles de sport. Mais cette année, les ventes d'abonnements sont au plus bas.

Les gyms offrent des cours en ligne pour accompagner les nouveaux sportifs. Les gens embarquent, sont motivés. Ils sont contents. Les gens sont quand même résilients face à la situation , affirme Laurie Bellerive, propriétaire du Centre athlétique.

Alors que la motivation pour l’entraînement est à son meilleur, elle déplore devoir garder les portes de son entreprise fermées. C'est pas le cas alors on fait avec ce qu'on a , dit-elle.

Selon le kinésiologue François Arsenault, la clé du succès réside surtout dans le plaisir obtenu dans l’activité physique. On a besoin de quoi pour bouger ? Nos deux pieds, notre corps et un environnement sécuritaire. C'est à peu près tout, et le reste, ça laisse place à l'imagination , encourage-t-il.

Même avec des salles fermées, plusieurs n'ont pas abandonné leurs résolutions. Les citoyens sont nombreux sur les différents sentiers et pistes de la région. J'ai toujours aimé courir l'hiver, mais cette année on dirait qu'avec la pandémie ils ont fait les sentiers un peu plus larges , se réjouit une coureuse.

D’autres retrouvent des habitudes perdues. Ça fait deux ans qu'on n’avait pas fait de ski de fond, donc c’est la première fois depuis deux ans , explique une autre sportive.

Avec les informations d'Alexandre Lepoutre