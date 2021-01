Les travaux de déboisement pour la Maison des aînés de Saguenay amorcés

Le conseiller Marc Pettersen a publié une vidéo sur sa page Facebook vendredi montrant une pelle mécanique à l'oeuvre près du CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de la Colline. Il a ainsi voulu rassurer les citoyens qui se questionnent au sujet du défrichage et s’est dit heureux de voir que le terrain sera bientôt prêt à accueillir le chantier.

On sait que le gouvernement de la CAQCoalition avenir Québec a annoncé, en mai dernier, la construction de trois de ces résidences nouveau genre au Saguenay-Lac-Saint-Jean. La ministre Marguerite Blais, en avait fait l'annonce aux côtés de sa collègue responsable de la région, Andrée Laforest, lors d'une conférence de presse virtuelle. Outre Saguenay, Roberval et Alma auront aussi leur Maison des aînés.

La Société québécoise des infrastructures (SQI) a d’ailleurs publié un deuxième appel d’offres vendredi pour la conception, la construction et le financement des trois maisons régionales. Le volet financement implique que l’entreprise choisie devra supporter les montants reliés aux trois chantiers tout au long des travaux, même si des montants lui seront versés ponctuellement par la SQISociété québécoise des infrastructures .

Lors d’une première phase en octobre, une poignée d’entreprises se sont qualifiées sur la base des critères exigés. Ces entreprises ont donc progressé à la deuxième étape du processus de sélection. Le délai est très court, puisque les compagnies en question devront présenter leurs soumissions avant 8 h lundi matin.

Marc Pettersen intéressé par la mairie de Saguenay

Dans un autre ordre d'idées, après avoir affirmé qu'il se retirerait de la politique municipale au terme du présent mandat, Marc Pettersen confirme qu'il étudie toujours la possibilité de briguer la mairie de Saguenay.

Plusieurs fois au cours des derniers mois, il s’est montré en désaccord avec certaines décisions et positions de la mairesse, Josée Néron. Il a d’ailleurs été le seul membre du conseil de ville à rejeter le budget présenté par Josée Néron et le président du comité des finances de Saguenay, Michel Potvin.

Selon Marc Pettersen, l’insatisfaction à l’égard de Josée Néron est si grande que plusieurs candidats seront en lice.

J’irais pour faire un grand ménage dans les hauts fonctionnaires pour redonner le contrôle aux élus , a-t-il écrit, dans un échange courriel.

Le sujet des fonctionnaires refait souvent surface dans les interventions de Marc Pettersen à la table du conseil, lui qui a même allégué que sa candidature à la présidence de l’arrondissement de Chicoutimi a été bloquée par l’administratif.

À ce stade, seule Josée Néron et l’ancien conseiller municipal et ex-député libéral Serge Simard ont officiellement signifié leur intérêt pour le poste de maire au scrutin de novembre. Des rumeurs persistantes envoient le conseiller jonquiérois Jean-Marc Crevier dans la course. Michel Potvin demeure flou au sujet de ses intentions et d’aucuns soupçonnent qu’il attend que son collègue de Jonquière se positionne avant de prendre une décision.

La présidente de l’arrondissement de Jonquière, Julie Dufour, pourrait aussi se lancer dans l’arène, elle qui a également vertement critiqué certaines décisions de la mairesse, notamment celle de tenir une consultation publique pour un projet financé par Hydro-Québec à Jonquière.