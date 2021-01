Inondations : Des propriétaires de chalet inquiets à Portneuf-sur-mer

Les fortes précipitations qui sont tombées sur Portneuf-sur-Mer les 24 et 25 décembre derniers ainsi que la formation d'un embâcle de glace sur la rivière Portneuf ont causé bien des maux de tête à des propriétaires de chalet. La MRC de la Haute-Côte-Nord en plus de la sécurité civile régionale sont venues en renfort.

Quatre chalets ont été inondés dans le secteur de la chute à Boulé, en raison de ce Noël passé sous de très grandes pluies et de la présence de plaques de glace sur la rivière Portneuf, bloquant l'évacuation de cette eau.

Du jamais vu dans cette zone qui n'est pas considérée à risque pour ce qui est des inondations. Depuis 80 ans, il y a jamais eu ce genre de phénomène-là , indique Réginald Tremblay, un propriétaire de chalet à Portneuf-sur-Mer.

La préfète de la MRCMunicipalité régionale de comté de la Haute-Côte-Nord, Micheline Anctil, rejette l'idée que des barrages d'Hydro-Québec ou d'Innergex aient causé ce surplus d'eau.

Le niveau de l'eau a monté de façon très très importante et il s'est créé par la suite un embâcle, donc un gros bloc de glace de plus de trois mètres, et la force de la glace et de l'eau [a atteint], pour le moment, trois ou quatre chalets du côté ouest de la rivière , explique-t-elle

Réginald Tremblay a pu se rendre sur les lieux le 4 janvier dernier pour constater l'ampleur des dégâts. Pour y accéder, il lui a fallu faire 40 minutes de motoneige et marcher une heure et demie dans l'eau et la neige.

Il raconte avoir constaté que l’eau et la glace s’étaient rendues jusqu’à la galerie de son chalet.

C’est certain que tout le monde on est soucieux, parce que c'est quand même une place où on va passer du temps l'hiver pour faire de la motoneige. Réginald Tremblay, propriétaire

Le niveau d'eau a baissé dans les derniers jours et l'embâcle n'a pas bougé. Si la situation venait à s'envenimer, d'autres résidences pourraient être touchées.

À date, on n’a pratiquement pas de dommages, mais on n’est pas rendus au printemps , redoute M. Tremblay.

La MRCMunicipalité régionale de comté de la Haute-Côte-Nord promet de surveiller de près l'évolution des plateaux de glace dans les prochains jours.

L’organisation travaille sur ce dossier de concert avec la Municipalité de Portneuf-sur-mer, la sécurité civile et la sécurité incendie de la Côte-Nord ainsi qu'avec Innergex et HydroQuébec.

D’après le reportage de Zoé Bellehumeur