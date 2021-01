Un recours juridique pour mettre fin à certaines évictions au Yukon

Sa plainte a été déposée le 7 janvier dernier en Cour suprême du Yukon et vise le directeur de la sécurité publique.

Celia Wright et son avocat, Vincent Larochelle, réclament l’annulation de l’avis d’éviction, une mesure qu’ils jugent injuste.

Ils demandent aussi à ce que l’aspect de la Loi visant à accroître la sécurité des collectivités et des quartiers et permettant aux citoyens de signaler de façon confidentielle des activités suspectes ou illicites qui se déroulent dans leur voisinage soit invalidé, car il violerait la Charte canadienne des droits et libertés.

La loi permet aux autorités yukonnaises d’enquêter sur les plaintes liées à des activités illicites, particulièrement le trafic de drogue, la prostitution et la vente illégale de boissons alcoolisées, sans passer par le système de justice criminelle.

La section de la loi en question permet, lorsqu’invoquée, de révoquer un bail en ne donnant que cinq jours d’avis, peu importe l’entente en place.

Selon l’avocat Vincent Larochelle, c’est une loi qui est inconstitutionnelle et qui n’a pas sa place au Yukon .

C’est une forme très mal déguisée de gentrification [embourgeoisement] sanctionnée par l’État , ajoute-t-il.

Accusée de possession de drogue

La plaignante, Celia Wright, vit dans le secteur de Cowley Creek depuis 2016 avec ses huit enfants et son conjoint.

En novembre dernier, la police a effectué une perquisition dans le cadre d’une enquête pour trafic de drogue et blanchiment d’argent.

Celia Wright et son conjoint ont par la suite été accusés de possession de cocaïne pour en faire le trafic, de possession de biens volés et ont été accusés en lien avec des armes à feu. Celia Wright a été relâchée sur parole le jour même et assignée à résidence. Elle est en attente de procès.

Un avis d’éviction surprise

Selon la requête, Celia Wright est une locataire qui paie son loyer à temps et n’a jamais eu de conflit avec son propriétaire. Des pourparlers auraient même eu lieu pour acheter la propriété en 2021.

Le 9 décembre dernier, la plaignante a reçu la visite surprise des autorités yukonnaises. Celles-ci lui ont donné un avis d’éviction, lui annonçant qu’elle et sa famille, de même que d’autres proches vivant aussi sur la propriété, devaient quitter les lieux d’ici le 15 décembre.

Celia Wright a réussi, avec l’aide d’un avocat, à obtenir un délai jusqu’au 30 janvier. Elle cherche maintenant à annuler l’avis d’éviction.

Celia Wright n’aurait pas eu la chance de s’opposer ou de répondre à la plainte qui a mené à l’avis d’éviction. On allègue aussi que le propriétaire s’est senti menacé et forcé de signer l’avis d’éviction, qu’il n’aurait pas voulu signer.

Les événements, selon la requête, démontrent aussi le potentiel d’utiliser la Loi de façon abusive et draconienne.

L'avocat Vincent Larochelle représente Celia Wright. Photo : Radio-Canada / Claudiane Samson

Cette loi permet une mesure draconienne, l’éviction d’une famille de leur résidence à toute fin pratique sans aucun préavis, souligne Me Vincent Larochelle. Et tout cela se fait en secret, c’est une conversation secrète qui a lieu entre le gouvernement et le propriétaire de la maison.

Selon l’avocat, la loi va à l’encontre de la philosophie dans le système judiciaire visant à aider la réinsertion des criminels.

Le ministère de la Justice du Yukon n’a pas commenté le dossier, celui-ci étant devant les tribunaux.

En place depuis 2006, cette disposition de la loi pourrait faire l’objet d’une révision au cours de la prochaine année.

Des lois permettant le signalement de propriétés ou d’activités suspectes existent aussi au Manitoba et en Colombie-Britannique.

Selon la Commission des droits de la personne du Canada, de telles lois peuvent contrevenir au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui inclut le droit à un logement adéquat.