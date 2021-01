La Colombie-Britannique rapporte 617 nouveaux cas de COVID-19 et 18 décès

Les autorités sanitaires de la Colombie-Britannique rapportent 617 nouveaux cas de COVID-19 et déplorent le décès de 18 personnes alors que le nombre de cas actifs et d'hospitalisations a légèrement baissé depuis jeudi.

Parmi les 6118 Britanno-Colombiens infectés par le virus, 358 se trouvent à l’hôpital, comparativement à 372 jeudi. Actuellement, 75 personnes sont aux soins intensifs.

Jusqu’à présent, plus de 46 000 personnes ont reçu leur première dose de vaccin à travers la province, ce qui augmente la protection des aînés qui vivent dans les centres de soins de longues durées, soulignent la Dre Bonnie Henry et le ministre de la Santé, Adrian Dix, dans un communiqué.

Chaque jour, de plus en plus de nos aînés qui vivent dans ces centres ainsi que les gens qui en prennent soin sont protégés par le vaccin , écrivent-ils.

Près des deux tiers des personnes ayant succombé à la COVID-19 dans la province résidaient dans un centre de soins longue durée, selon les données des autorités sanitaires.

Aucune nouvelle éclosion dans un centre de soins de santé n’a été rapportée.

La régie de la santé de l’Intérieur a quant à elle rapporté 7 cas additionnels de COVID-19 liés à l’éclosion au sein de la station de ski Big White près de Kelowna, ce qui porte le nombre total de cas à 143.

Skiez dans vos stations locales et avec les membres de votre bulle uniquement, rappelle la Dre Silvina Mema, médecin hygiéniste de la régie de santé de la région de l'Intérieur, dans un communiqué

Contraventions possibles en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence : 2300 $ pour l’organisateur ou l’hôte d’un événement ou d’un rassemblement qui ne respecte pas les mesures sanitaires en place;

230 $ pour les clients et les invités qui ne respectent pas ces mesures;

230 $ pour non-respect du port du masque;

230 $ pour comportement abusif ou pour refus de se plier à ces mesures;

le tribunal se réserve le droit d’imposer une pénalité allant jusqu’à 10 000 $ et jusqu’à un an d’emprisonnement pour délit flagrant.

En plus de prolonger les restrictions liées aux rassemblements et aux déplacements jusqu’au 5 février, les autorités de la santé recommandent également d'éviter tout voyage en dehors de la communauté qui n’est pas essentiel.