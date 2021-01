COVID-19 : Medicago peine à recruter des personnes âgées pour tester son vaccin

Les critères de recrutement de Santé Canada, qui exigent des gens en parfaite santé, sont le principal obstacle. Est-ce qu'on est trop exigeant? J'ai l'impression que oui quand on veut procéder rapidement , laisse tomber le Dr Marc Dionne, responsable du projet d’étude du vaccin au CHU de Québec-Université Laval.

Medicago ne désespère pas pour autant d’être en mesure de lancer la phase trois des essais cliniques au début du mois de février, comme prévu.

La vice-présidente aux affaires scientifiques et médicales, Nathalie Landry, a bon espoir de compléter le recrutement cette semaine. À date, il n'y a pas lieu de s'inquiéter outre mesure qu'on va arriver à nos objectifs pour débuter la phase trois en février , précise-t-elle.

Mme Landry ajoute qu’un certain retard a aussi été causé par les problèmes d’approvisionnement dans le temps des Fêtes. C'est peut-être un peu plus lent qu'on aurait souhaité, mais c'est surtout dû, selon mes informations, à l'arrivée tardive du matériel clinique.

Chez les moins de 75 ans, les candidats n’ont pas été difficiles à trouver et Medicago devrait transmettre les premiers résultats de la phase deux aux autorités règlementaires à la fin du mois.

Claude Guay, 52 ans, fait partie des candidats qui ont été vaccinés à l'occasion des essais cliniques. Ça me plait de pouvoir avoir accès au vaccin fort probablement plus rapidement que la population en général , avance-t-il, bien conscient qu’on lui a peut-être injecté un placebo.

Je pense que le plus rapidement on va avoir le plus de vaccins possibles, ça risque de nous rendre la vie plus facile et nous ramener à quelque chose de plus normal. Donc si je peux y contribuer, ça fait mon affaire.

Claude Guay, participant aux essais cliniques de Medicago