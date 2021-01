Les 4 Saisons de Roselle Turenne

Les 4 Saisons de... ce sont des rencontres intimes entre des personnalités de la francophonie manitobaine et Marie-Gabrielle Ménard, animatrice de L'Actuel. Ce mois-ci, Roselle Turenne, consultante en tourisme et en événementiel, professeure en tourisme et en administration des affaires au Collège Red River à Winnipeg a accepté de se raconter.