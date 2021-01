Nouvelle arrestation en lien avec le meurtre d’une mère de sept enfants

Son corps a été retrouvé le 3 septembre 2020 dans la municipalité rurale de Portage la Prairie, située à 84 km à l'ouest de Winnipeg.

La mère de sept enfants avait été en contact avec sa famille pour la dernière fois en mai 2020, soit près de quatre mois avant sa mort.

Jeudi, la police a annoncé l’arrestation d’un homme de 37 ans de la Première Nation de Long Plain. Il est accusé de meurtre au deuxième degré.

Le surintendant et officier responsable du Groupe des crimes majeurs de la Gendarmerie royale du Canada ( GRCGendarmerie royale du Canada ) du Manitoba, Michael Koppang, avait alors indiqué que des accusations supplémentaires étaient imminentes .

Vendredi, un porte-parole de la GRCGendarmerie royale du Canada et la mère de Tamara Benoit, Sheila Norman, ont confirmé qu’une deuxième arrestation avait été effectuée.

Il s'agit de celle d'une femme de 36 ans sans domicile fixe. Elle est accusée de meurtre au deuxième degré et de complicité après le fait en relation à un meurtre.

Je suis très heureuse qu’il y ait justice pour ma fille, et que je puisse commencer à vivre ma vie maintenant — me concentrer sur ma famille et mes enfants , a dit Mme Norman.

Elle a ajouté qu’elle ne se reposera pas avant que toutes les personnes liées à la mort de sa fille soient arrêtées.

Peu après la disparition de sa fille, Mme Norman avait acheté un ordinateur et décidé de chercher des preuves elle-même. Elle a finalement obtenu des informations qu’elle a fournies à la police.

Je suis sa mère, et c’était mon bébé. Je n’allais pas arrêter jusqu’à ce que j’obtienne justice pour mon bébé , a-t-elle lancé. Maintenant, je peux respirer.

Avec les informations de CBC