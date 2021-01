Retour en classe : les syndicats exigent un plan clair

C’est ce qu’explique un communiqué émis conjointement par l’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO), la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario (FEEO), l’Ontario English Catholic Teachers Association (OECTA) et la Fédération des enseignantes/enseignants des écoles secondaires de l’Ontario (OSSTF/FEESO).

Ces associations demandent au gouvernement de mettre immédiatement sur pied un comité consultatif regroupant toutes les intervenantes et tous les intervenants du secteur de l’éducation , peut-on y lire.

La création d’un plan clair et cohérent réduira le chaos et la confusion causés par l’incapacité du présent gouvernement à répondre de façon appropriée à la pandémie , selon le communiqué.

Les syndicats y énumèrent également des demandes : Restreindre la taille des classes pour veiller à ce que la distanciation physique soit maintenue;

améliorer la ventilation et la filtration de l’air;

perfectionner les mesures sanitaires et le nettoyage;

rendre le port du masque obligatoire pour tous les élèves;

mettre en œuvre un vaste programme de test de COVID-19, dans les écoles, pour les personnes asymptomatiques;

bonifier les protocoles de dépistage du coronavirus. Source : communiqué conjoint de l’AEFO, FEEO, OECTA et FEESO

Confinement prolongé

La durée du confinement dans les régions du Nord de l'Ontario est prolongée jusqu'au 23 janvier, tandis que l’apprentissage à distance continuera jusqu’au 25 janvier pour les élèves de l'élémentaire du Sud de la province.

Alors qu'il devait initialement prendre fin le 9 janvier, le confinement des régions du Nord de l'Ontario est désormais aligné avec celui du Sud en étant prolongé jusqu'au 23 janvier, a annoncé jeudi après-midi le gouvernement provincial, par voie de communiqué.

À Queen’s Park, les partis d’opposition ont demandé jeudi au gouvernement de prendre des mesures pour rendre les écoles sûres .

Vendredi avant-midi, le ministre de l’Éducation, Stephen Lecce, a promis 380 M$ qui doivent aller à améliorer la ventilation et offrir des équipements de protection personnelle aux employés des écoles. Il a aussi promis que le dépistage de la COVID-19 même chez les gens asymptomatiques serait étendu à toutes les écoles.

Le gouvernement n'avait pas réagi à la demande des syndicats au moment de publier.