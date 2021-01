Trois tracés possibles pour un projet de train entre Chilliwack et Whistler en C.-B.

Trois étudiants en géographie de l’Université de la Colombie-Britannique ont poussé un peu plus loin l’idée d'un train à grande vitesse, qui relierait Chilliwack à Whistler en moins d’une heure, en présentant une étude préliminaire de faisabilité pour trois différents tracés.

En octobre dernier, le collectif MVX proposait le Mountain Valley Express, un projet de train à grande vitesse composé de 11 stations dans le but de faciliter les déplacements entre la vallée du Fraser, le centre-ville de Vancouver et Whistler.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   La carte du tracé du Mountain Valley Express Photo : Mountain Valley Express

Les trois étudiants de l’Université de la Colombie-Britannique ont repris cette idée. Ils ont déterminé trois tracés possibles pour la construction de ce train à grande vitesse en étudiant l’élévation du sol, la préexistence d’infrastructure, la densité de la population, l’emplacement des parcs provinciaux ainsi que les facteurs de risques pour la faune.

En fait, il n’y avait que ces trois routes qui semblaient possibles quand on regarde les cartes , souligne le co-auteur Sean Roufosse, également étudiant en géographie.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Les trois tracés possibles pour le projet de train à grande vitesse. Photo : Radio-Canada

La première route reprendrait le corridor Sea to Sky pour se rendre jusqu’à Whistler. Il s’agit, selon eux, de la meilleure option puisqu’une partie des infrastructures est déjà en place.

Une autre option serait de suivre la ligne de partage des eaux de Capilano avant de rejoindre l’autoroute Sea to Sky au niveau de Furry Creek. Mais, en raison notamment de l’habitat sensible que cette route traverserait, cette option a été considérée comme un mauvais choix .

Finalement, la troisième route dévierait vers Deep Cove avant de remonter Indian Arm puis d’emprunter une route forestière jusqu’à Squamish. Cette option ne plaît pas non plus aux étudiants qui soulignent qu’un manque d’infrastructures augmenterait les coûts d’une telle construction qui traverserait, de surcroît, des habitats menacés.

Le désir de parler du projet

Même s’ils ont consulté des experts lors de leurs recherches, les étudiants admettent qu’eux-mêmes ne sont pas experts en ce qui concerne les trains à grande vitesse.

Ils espèrent toutefois que leur étude permettra de relancer la conversation autour de l’importance d'un tel projet d’infrastructure.

La grande région de Vancouver est en expansion et nous devons trouver de meilleurs moyens de nous déplacer autrement qu’en ajoutant des autoroutes , explique la finissante en géographie et co-autrice du projet, Susan Watkinson, qui habite Whistler.

Elle ajoute que son mari peut mettre, en temps normal, jusqu’à trois heures par jour pour se rendre au travail à Vancouver et revenir à la maison le soir. J’aimerais que son temps de déplacement soit plus court , dit-elle.

Je pense qu’un train comme celui-ci serait très important pour les étudiants de [l’Université de la Colombie-Britannique]. Moi-même, j’ai trouvé difficile de trouver un équilibre entre le travail, les enfants et le trajet vers le campus alors avoir une option rapide serait incroyable , illustre Susan Watkinson.

Un train comme celui-ci permettrait également aux personnes à plus faible revenu, qui doivent vivre loin du centre-ville de Vancouver, de passer moins de temps sur la route et plus de temps avec leur famille, croit Sean Roufosse.

Ça crée un impact social plus grand que le simple transport , dit-il.

L’équipe, qui souhaiterait prendre part au projet s’il va de l’avant, a déjà imaginé des prolongements possibles au projet qui relieraient Whistler à Quesnel et Prince Rupert au nord et Chilliwack à Kamloops, Kelowna puis éventuellement Calgary, à l’ouest.