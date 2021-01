Mes repas après-ski préférés (et presque sans effort)

Après une journée en ski, c’est inévitable, je suis toujours: 1) crevée 2) affamée et très souvent 3) gelée. J’ai donc envie qu’un repas réconfortant, chaud et soutenant soit prêt là, tout de suite, maintenant. Comme je n’ai pas encore trouvé la formule magique qui le ferait apparaître immédiatement et sans effort, voici mes recettes préférées, celles que je cuisine, « en combines »!