Dîners rapides pour bien manger en télétravail

Ça prend un peu d’adaptation, oui, particulièrement en ce qui concerne l’organisation des repas, et encore plus s’il y a plusieurs bouches à nourrir. Après la conciliation travail-famille, place à la conciliation télétravail-enfants à la maison! Ouf!

Le meilleur truc: ne pas s’y prendre à la dernière minute. Avec quelques bonnes bases au frigo et au garde-manger (Nouvelle fenêtre) , et avec ces idées de recettes simples qui se préparent rapidement, j’espère pouvoir vous aider à alléger cette nouvelle tâche.

Vous aviez déjà l’habitude de préparer des lunchs pour toute la famille? Continuez! Profitez du fait que ce soit déjà installé dans votre routine pour prendre quelques minutes chaque soir afin de penser à ce que vous servirez le lendemain midi. Même si vous ne le cuisinez pas de A à Z, au moins vous y aurez réfléchi. Et si vous voulez prendre de l’avance en préparant une salade-repas par exemple, inutile de tout portionner dans des petits plats comme vous l’auriez fait pour les lunchs, ce sera au moins ça!

En matière de dîner rapide, la salade de pâtes (Nouvelle fenêtre) est un go-to très intéressant. L’idéal est de cuire les pâtes à l’avance (pourquoi pas en même temps qu’on fait le souper?), pour gagner quelques minutes le lendemain midi. Poulet, lentilles, thon, œufs durs… un peu de légumes et une vinaigrette, ou simplement de l’huile et du vinaigre ou du jus de citron… tout est bon avec des pâtes! Vous pouvez aussi remplacer les pâtes par du riz ou du couscous et vous aurez un tout nouveau repas! Magie!

Le taboulé (Nouvelle fenêtre) fait aussi partie des dépanneurs pour un dîner prêt en quelques minutes. On fait gonfler le couscous et, pendant ce temps, on coupe quelques légumes. On ajoute les légumineuses qu’on a dans le garde-manger, un peu d’huile, du jus de citron et des herbes fraîches si on en a.

Chez moi, les quesadillas (Nouvelle fenêtre) sont très populaires! L’idée est simple: on fait avec ce qu’on a déjà. Haricots ou reste de poulet ou de porc, fromage râpé, petits bouts de légumes hachés, épices mexicaines et tortillas… Voilà un dîner vide-frigo antigaspillage prêt en quelques minutes.

Qui n’aime pas les grilled cheese (Nouvelle fenêtre) ? En plus d’être réconfortants, ils sont super polyvalents. Ajoutez-y un restant de viande cuite: du porc, du poulet ou du bœuf feront aussi bien l’affaire. Si vous avez un petit potage pas trop loin, servez-le en accompagnement. Sinon, accompagnez votre grilled cheese d’une simple assiette de crudités.

Et pourquoi ne pas profiter du fait qu’on soit « en gang » à la maison, pour préparer un sandwich géant à partager (Nouvelle fenêtre) ? Un concept qui surprendra assurément la marmaille! Comme il doit reposer au frigo quelques heures, on le prépare idéalement la veille ou le matin.

En télétravail, on oublie souvent l’importance de décrocher. Le temps file lorsqu’on est rivé à notre ordi. Profitez de votre heure de dîner pour passer un peu de temps avec les autres membres de votre famille, ça fera du bien à tout le monde!

Par Geneviève O’Gleman Dt.P. Nutritionniste – Savourer.ca  (Nouvelle fenêtre) – tous droits réservés