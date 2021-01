Les marchés d'alimentation se préparent à fermer plus tôt

Dès samedi, les épiceries devront fermer leurs portes à 19 h 30, et ce, au moins jusqu’au 8 février. Selon certains propriétaires rencontrés, les changements d’horaire n’auront pas d’impact majeur, même si les employés devront effectuer des tâches diverses comme le remplissage des allées et le nettoyage.

La seule différence, c'est au niveau de l'assainissement du magasin. Par exemple, il faut faire notre ménage quand même, comme à la boucherie. Nous, en temps normal, c'est le soir que cela se fait jusqu'à 21 h, sauf qu'avec les dérogations pour les employés, je pense qu'il n'y aura pas de problème , prédit Alain Simard, copropriétaire du Marché Richelieu de La Baie.

L’épicier observe une augmentation notable du nombre de commandes en ligne.

Au printemps, il y a des semaines où on faisait jusqu'à 150 livraisons par semaine. Présentement, on en fait à peu près 70-75, mais là, c'est parti en remontant encore parce que les gens plus âgés demeurent chez eux, donc ils font appellent à ce service-là , enchaîne Alain Simard.

Le couvre-feu viendra bousculer les plans de la coopérative d’alimentation Bizz, qui se prépare pour l’ouverture officielle de son nouveau commerce au centre-ville de Chicoutimi.

Le magasin avait l’intention de fermer à 19 h, mais prévoyait ouvrir plus longtemps pour accueillir la clientèle dans les premiers jours.

Ça n’a pas changé tant que ça pour nous, les nouvelles mesures, parce qu'on est en mode préouverture, donc on avait déjà un horaire qui finissait au plus tard à 19 h. C'est juste qu'on tombe en ouverture officielle la semaine prochaine et on voulait tomber à 21 h, mais là, ça a créé une réorganisation au niveau de notre personnel , confie Delphine Lagadec, coordonnatrice de la coopérative.

Bizz a pris le pari de devancer son projet de vente en ligne en raison de la pandémie.

D'après le reportage de Marie-Michelle Bourassa