Les nouvelles mesures pour les écoles reçoivent un accueil plutôt favorable en Estrie

Le président du comité de parents de la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSRS), Etienne Paradis, soutient que les ressources pédagogiques pour les élèves en difficulté, le report du bulletin et l'annulation des épreuves ministérielles donneront un bon coup de pouce aux élèves. Mais c'est surtout l'accès à du matériel informatique qu'il salue.

Le support informatique est très bienvenu, parce que cela va aider beaucoup de familles qui n'avaient pas la capacité informatique pour tous les enfants dans les maisons, soutient-il.

Est-ce que cela arrive un peu trop tard ? Peut-être que oui, mais cela va aider tous les enfants pour la fin de l'année scolaire. Etienne Paradis, président du comité de parents de la CSRS

Le seul point pour lequel le comité a réellement des réserves concerne la qualité de l'air dans les écoles. Québec ne préconise pas l'ajout de purificateurs d'air dans les salles de classe. Or, Etienne Paradis soutient que plusieurs écoles de la région sont désuètes et doute de la qualité de l'air entre leurs murs.

À Sherbrooke, quelles écoles ont été testées ? Est-ce qu'on pourra avoir les résultats de ces vérifications ? C'est là que j'ai un problème , explique-t-il.

Je fais confiance à notre direction, mais je crois que la transparence va être de mise pour que, quand l'ensemble des mesures vont être faites, on puisse avoir l'information. S'il y a des problèmes à certains endroits, on veut que les corrections se fassent rapidement et que les gens soient avertis. Etienne Paradis

Le président du Syndicat de l'enseignement de l'Estrie, Richard Bergevin, abonde dans le même sens. La qualité de l'air reste préoccupante, d'autant plus qu'à Sherbrooke, tous les milieux qui n'avaient pas de ventilation mécanisée étaient au-dessus des normes québécoises, parfois trois fois la norme.

On va suivre ce dossier-là de près, et s'assurer que les mesures soient prises adéquatement, affirme-t-il.

À lire aussi : Le Syndicat de l’enseignement de l’Estrie se réjouit du retour en classe

Masques obligatoires

À compter de lundi, les élèves de 5e et 6e années devront porter le couvre-visage, et ceux du secondaire devront avoir le masque de procédure, qui sera fourni. Tous les élèves du primaire et du secondaire devront obligatoirement porter le masque ou le couvre-visage dans les corridors, les aires communes, et le transport scolaire, ce qui, admet Etienne Paradis, nécessitera une certaine adaptation pour les plus jeunes, sans toutefois le préoccuper.

Christian Provencher, directeur général du CSRS, confirme par ailleurs que les masques de procédure, qui seront remis à raison de deux par jour, par élève, seront distribués à temps pour la rentrée du 18 janvier.