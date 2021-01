Près de 14 kg de méthamphétamine saisis à Edmonton

La valeur marchande de la drogue saisie est estimée à 1,35 million de dollars.

Dans ce cas-ci, nos enquêteurs croient que nous avons frappé le point de distribution et empêché beaucoup de drogue de circuler à Edmonton et dans les régions voisines , dit l’inspecteur Kevin Berge dans un communiqué de presse.

Les autorités avaient déclenché l’enquête il y a quatre mois en se basant sur des informations transmises par le public.

Le 30 décembre, ALERTÉquipes policières intégrées de l'Alberta , accompagnée par le Service de police d’Edmonton, a exécuté des mandats de fouille dans quatre logements des quartiers de Summerside, Oliver, Strathcona et Rosenthal. La méthamphétamine se trouvait dans l’un d’eux.

Les policiers ont également saisi de plus faibles quantités d'oxycodone, de cocaïne, de MDMA, de résine de cannabis, de champignons magiques et de ce qu’ils soupçonnent être du fentanyl, ainsi que 8850 $ en argent.

L’enquête est toujours en cours.

Selon le chef d’ ALERTÉquipes policières intégrées de l'Alberta , Dwayne Lakusta, la quantité de méthamphétamine saisie représente un haut degré de danger pour la communauté .

L’arrivée de meth en lien avec les cartels dans notre province a alimenté la violence, les crimes connexes contre les biens et pose de sérieuses inquiétudes pour la santé , poursuit-il dans le communiqué.