La Beauce, principal foyer de contagion en Chaudière-Appalaches

La région de Chaudière-Appalaches connaît une hausse marquée des nouveaux cas de COVID-19 et la Beauce est identifiée comme principal foyer de contagion par la santé publique.

Des 1176 cas actifs de la région, la moitié sont sur le territoire beauceron alors que l’autre moitié est répartie sur l’ensemble des autres villes et municipalités. C'est sûr que pendant les Fêtes, il y a eu des rassemblements privés, des petits soupers entre amis, des rencontres en famille et maintenant on voit de façon très malheureuse le résultat , analyse la directrice de santé publique, la Dre Liliana Romero.

Le foyer de transmission dans Chaudière-Appalaches, c'est vraiment dans la Beauce. Dre Liliana Romero

La Dre Romero fait toutefois confiance aux Beaucerons pour se reprendre en main et demande la plus grande prudence alors qu’un couvre-feu doit s’appliquer au Québec à partir de samedi soir. Je lance le défi à la population de la Beauce de casser la deuxième vague.

Le maire de Saint-Marie, Gaétan Vachon, lance le même message à la population. On va demander à la population d’être très disciplinée. Personnellement comme objectif, j’aimerais bien qu’à l’été avec les vaccins qu’on soit capable d’avoir une vie normale, mais je pense qu’on a un mois qui est très critique à venir.

Gaétan Vachon, maire de Sainte-Marie Photo : Radio-Canada

Il estime toutefois que les Beaucerons ne sont pas plus délinquants qu’ailleurs et que ça ne prend pas grand-chose pour que le virus se propage. Devant l’importance de donner un coup de barre , le maire prévient que les policiers de la Sûreté du Québec seront très présents sur les routes pour faire respecter le couvre-feu.

Éclosion au Château Sainte-Marie

L’éclosion majeure détectée mardi à la résidence privée pour aînés Château Sainte-Marie contribue aux nombreux nouveaux cas rapportés depuis quelques jours en Beauce. Un dépistage massif a confirmé, vendredi, que 69 résidents et 10 employés sont atteints de la COVID-19, selon le bilan du CISSS de Chaudière-Appalaches.

Ça a explosé tout d’un coup , s’étonne l’infirmière Karine Laprise, qui s’occupe de certains patients dans la résidence privée qui héberge quelque 330 personnes. J’ai des patients pas mal partout en Chaudière-Appalaches. J’ai pas eu le choix d’éliminer le Château de ma liste de clients. Par chance j’avais juste deux clients au Château. J’ai été chanceuse, ils vont les prendre en charge.

Le Château Sainte-Marie, à Sainte-Marie en Beauce Photo : Radio-Canada / Guylaine Bussière

Vendredi, le bilan des nouveaux cas en Chaudière-Appalaches a atteint un sommet avec 200 personnes de plus atteintes de la COVID-19.

Avec les informations de Pascal Poinlane