Dépistage intensif à Drummondville : la population au rendez-vous

L’appel semble avoir été entendu puisqu’avant midi, plus de 300 personnes avaient pris un rendez-vous pour la journée d’aujourd’hui. Le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux a d’ailleurs augmenté le nombre de places pour les dépistages de 500 à 800 les jours de semaine.

En point de presse, le maire de Drummondville, Alain Carrier a invité la population à respecter les consignes sanitaires. La différence entre ce printemps et maintenant, on est en crise. Si on fait une petite multiplication, pour le prochain mois, ça pourrait faire plus de 2000 cas à Drummondville si on maintient [ce rythme] , prévient le maire.

Des éclosions qui épuisent le personnel de la santé

Les éclosions se multiplient dans la MRC depuis quelques semaines, dont trois à l’hôpital Sainte-Croix et trois autres au CHSLD Frederick-George-Heriot, où le personnel soignant est à bout de souffle. En plus d’avoir multiplié les quarts de travail de 12 ou 16 heures pendant les fêtes, plusieurs infirmières ont vu leur journée fériée du jour de l’an annulée à la dernière minute. Toutes les vacances sont suspendues jusqu’au 8 février.

Malgré le début de la campagne de vaccination et les mesures plus restrictives, les professionnelles en soins peine à voir la lumière au bout du tunnel et les arrêts de maladie se multiplient selon leur déléguée syndicale pour le secteur de Drummondville, Maryse Martel Je ne peux pas croire qu’on est rendus là, que les droits sont bafoués comme ça. Les gens donnent tellement de leur personne , exprime madame Martel.

Selon le CIUSSS, les nouveaux cas aux éclosions de l’hôpital Sainte-Croix et du CHSLD Frédérick-George-Heriot sont au ralenti. Certaines unités ont relâché les mesures mises en place lors d'éclosion. D’autres sont sur le point de voir l’état d’éclosion être levé.

Plus de 2200 personnes ont été vaccinées à Drummondville qui a bénéficié de plus de doses que Trois-Rivières jusqu’à présent. Le CIUSSS doit recevoir prochainement de nouveaux congélateurs qui permettraient d’ouvrir deux sites supplémentaires de vaccination dans la région.

