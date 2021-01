Moratoire sur la chasse à l’orignal : Québec et les autochtones se sont rencontrés

Dans un communiqué de presse publié le 8 janvier, nous apprenons que des représentants du gouvernement et du clan autochtone se sont rencontrés une première fois à la mi-décembre. L’objectif de cette réunion était d’établir les attentes des deux parties sur la façon dont les discussions auront lieu.

Les représentants autochtones souhaitent également trouver des solutions sur la question du moratoire.

On veut discuter de la survie du cheptel d’orignaux dans la Réserve faunique La Vérendrye et on va discuter des options et des solutions qui seront sur la table , mentionne l’un des membres du conseil de Lac-Simon et négociateur de la nation anishnabeg, Lucien Wabanonik.

Nous souhaitons que ces discussions débouchent sur une nouvelle relation avec le gouvernement du Québec et nous plaçons notre confiance dans le travail de nos représentants , affirme la grande cheffe du Conseil tribal de la Nation algonquine anishinabeg, Verna Polson.

Lucien Wabanonik n’a pas voulu commenter le retour éventuel de barrages, comme ceux qui avaient été mis en place cet automne.