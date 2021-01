Communauto victime d'une cyberattaque

Des données ont été cryptées et l’accès à un certain nombre de nos serveurs, verrouillé , indique le président et directeur général de Communauto, Benoit Robert, dans une lettre envoyée à ses clients.

Heureusement, les outils transactionnels où se trouvent les informations les plus potentiellement sensibles (notamment les mots de passe et l’information relative aux trajets) sont restés hors de portée.

Les pirates n’ont pas, non plus, pu mettre la main sur des informations relatives aux cartes de crédit qui sont entreposées chez un tiers […]. Benoit Robert PDG de Communauto

L’attaque a tout de même causé des retards dans la facturation et la gestion des comptes.

Une fois informée de l’attaque, Communauto affirme avoir rapidement coupé tous les accès à ses serveurs afin d’éviter toute nouvelle intrusion. Elle a ensuite contacté le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) de même que les autorités compétentes liées à la protection de la vie privée.

Négociations avec les pirates

Communauto a aussi embauché des firmes d’experts en sécurité informatique pour gérer cette crise.

Ces dernières ont négocié avec les pirates informatiques afin d’obtenir une assurance raisonnable qu’ils [les pirates] auraient détruit les données auxquels ils auraient pu avoir accès .

L’organisme précise que des investigations sont toujours en cours afin de savoir si d’autres données auraient pu avoir été volées.

On ignore si une rançon a été payée aux pirates.