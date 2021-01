L'Hôpital d’Ottawa met sa campagne de vaccination sur pause, faute de doses

À compter de dimanche, aucun vaccin contre la COVID-19 ne sera administré à l'Hôpital d’Ottawa, faute de doses suffisantes. On estime que cette pause devrait durer une semaine.

Dans une déclaration écrite envoyée à Radio-Canada, Michaela Schreiter, agente de relations avec les médias pour l’Hôpital d’Ottawa, a indiqué que la clinique doit poursuivre la vaccination jusqu’à samedi.

Mme Schreiter explique que les doses restantes seront administrées en priorité aux résidents des foyers de soins de longue durée d’Ottawa ainsi qu’aux personnes ayant déjà reçu une première dose.

Après samedi, la clinique devra prendre une pause et reprendra ses activités vers la fin de la semaine prochaine. Michaela Schreiter, agente de relations avec les médias, Hôpital d’Ottawa

On veut ainsi s’assurer qu’ils reçoivent [la seconde dose] dans une période de 21 à 28 jours, comme Pfizer le demande , peut-on lire.

Cela signifiera que certains rendez-vous déjà réservés devront être reportés, et ces personnes seront contactées avec une nouvelle heure de rendez-vous pour s'assurer qu'elles reçoivent leur deuxième dose dans le délai indiqué , a-t-elle ajouté.

Selon les informations de l’établissement de santé, plus de 11 000 personnes ont déjà été vaccinées à l’Hôpital d’Ottawa. Jusqu'à maintenant, plus de 87 000 doses du vaccin contre la COVID-19 ont été administrées en Ontario.

Un manque à l'échelle provinciale

Cela fait quelques jours que le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford affirme que la province manquera très prochainement de vaccins.

L'ensemble de l’Ontario n’aura plus de doses du vaccin de Pfizer d’ici la fin de la semaine prochaine , a-t-il lancé en point de presse.

Toronto pourrait être touchée par le manque de vaccin avant les autres régions. Jeudi, le président-directeur général du Réseau universitaire de santé à Toronto, Kevin Smith a indiqué via Twitter qu’il allait manquer de doses à compter de vendredi prochain.

Nous avons 3 000 rendez-vous par jour samedi, dimanche et lundi. Nous avons un besoin urgent de vaccins , peut-on lire.

Pas de pénurie en Outaouais ni dans l'est ontarien

En Outaouais, 2 278 doses ont été administrées selon les chiffres du ministère de la Santé.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux ( CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux ) de l'Outaouais confirme par courriel que la campagne de vaccination bat toujours son plein.

Nous vaccinons le plus rapidement possible et pour le moment, nous ne sommes pas à court de doses , écrit-on.

On mentionne qu'une mise à jour sur la vaccination sera faite en début de semaine prochaine.

Lors de son point de presse vendredi après-midi, le médecin-hygiéniste du Bureau de santé de l'est de l'Ontario ( BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario ), Dr Paul Roumeliotis a indiqué ne pas être inquiet de la situation et qu'il avait reçu la confirmation que d'autres vaccins s'en venaient.

Nous allons recevoir des vaccins chaque semaine jusqu’à la fin du mois , a-t-il insisté. Le Dr Roumeliotis a mentionné qu'il avait reçu de nouvelles instructions, par exemple, d'utiliser toutes les doses disponibles pour vacciner une première fois le plus de gens possible.

On a eu le mandat de commencer à vacciner le plus vite possible des maisons de soins de longue durée. Dr Paul Roumeliotis, médecin-hygiéniste du Bureau de santé de l'est ontarien

On va vacciner les résidents, les employés et les visiteurs essentiels dans nos maisons de soins de longue durée , a-t-il ajouté.

Un nouveau protocole a également été mis en place concernant les doses du vaccin de Pfizer-BioNTech. Alors que celui-ci devait être conservé au congélateur, il est possible de l'utiliser cinq jours après la décongélation s'il est maintenu entre deux et huit degrés Celsius.

Le vaccin de Moderna permet une utilisation prolongée, trente jours après la décongélation. Le Dr Roumeliotis a indiqué espérer recevoir celui-ci rapidement.

Avec les informations de Jérémie Bergeron