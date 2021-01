La vente de Bison à James Richardson, une transaction avantageuse pour le Manitoba

On ne connaît pas le montant de la transaction qui permet de réunir deux enteprises familiales bien en vues au dans la province, mais cette transaction est une bonne nouvelle pour les deux entreprises , affirme Régis Gosselin en entrevue à l’émission L'Actuel.

Bison est un fleuron manitobain fondé en 1969. La compagnie compte plus de 3700 employés et détient une flotte impressionnante de plus de 2000 camions et 6000 semi-remorques qui sillonnent l’Amérique du Nord.

De son côté, James Richardson est l’une des plus grandes entreprises privées du Canada, qui a des intérêts dans des domaines diversifiés : agroalimentaire, transport du grain, immobilier et gestion financière.

C’est très bonne nouvelle pour Winnipeg parce que le siège social de Bison va rester ici. Régis Gosselin, analyste financier

À écouter : Régis Gosselin accorde une entrevue à L’Actuel

Les objectifs de Bison Transport

Le président-directeur général de Bison, Robert Penner, a senti que les deux entreprises familiales manitobaines pouvaient bien s’entendre.

M. Penner explique que Bison désire prendre de l'expansion dans les prochaines années. L'aide de James Richardson & Sons permettra entre autres d’atteindre l’objectif de croissance de Bison de 50 %, en lui donnant accès au capital nécessaire.

Bison Transport vise un chiffre d'affaires annuel de 1,5 milliard de dollars au cours des cinq prochaines années.

L'entreprises a déclaré des revenus annuels de l'ordre de 850 millions de dollars, a spécifié Robert Penner.

[La compagnie de James Richardson] a 164 ans. Ils ne font rien à court terme , déclare le président-directeur général de Bison.

Le camionnage et l’économie des céréales

Pour Régis Gosselin, il est évident que les deux entreprises bénéficieront de cette transaction.

La compagnie James Richardson doit prendre le grain et les céréales et l’acheminer vers un élévateur. On prend un camion pour faire ça. Ensuite, le grain est transporté vers le consommateur. Donc le camionnage est une composante intégrante de ce marché , explique-t-il.

Hartley Richardson est le président-directeur général de James Richardson and Sons. Son entreprise vient d'acheter Bison Transport. Photo : Photo soumise par la compagnie James Richardson & Sons Limited

Même avec toutes ces bonnes nouvelles et ces objectifs, Régis Gosselin estime qu’il y aura des épreuves à surmonter.

Ce sera un défi de trouver la paix parmi les nombreux membres de la famille qui sont actionnaires de James Richardson , note Régis Gosselin.

[James Richardson] a un défi, parce que les membres de la famille de la compagnie ne souhaitent pas toujours travailler dans le grain ou dans le camionnage alors c’est intéressant de voir ce qui va se passer avec Richardson , dit Régis Gosselin.

Avec les informations de Marie-Gabrielle Ménard et Ian Froese