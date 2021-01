Possible conflit d'intérêts : l'Aurore boréale doit s'ajuster

Maryne Dumaine a été élue présidente pour un mandant d'un an lors de l'assemblée générale annuelle du 8 décembre dernier.

Dans son édition du 17 décembre, l'Aurore boréale fait état de l'assemblée générale annuelle et des décisions qui y ont été prises.  (Nouvelle fenêtre) Le texte souligne le taux de participation record, le mandat de l'organisme Les EssentiElles, les discussions au sujet du budget et les résultats des élections. L'article écrit par une journaliste embauchée récemment Laurie Trottier écrit que Maryne Dumaine a été élue présidente, mais sans ajouter qu'elle est la directrice et rédactrice en chef du journal qui publie l'article.

La situation, inusitée, a toutefois été évaluée avant même qu’elle ne se présente au conseil d'administration de l’organisme, explique la principale intéressée en entrevue.

Je me suis assuré de mettre des balises en place avant de me présenter à la présidence des EssentiElles assure Maryne Dumaine.

Je l’ai mentionné à notre équipe et aux EssentiElles, je me retire de tous les dossiers qui touchent les Essentielles car il pourrait y avoir un conflit d’intérêts.

Laurie Trottier couvrira les informations touchant l’organisme francophone, tandis qu’un assistant à la rédaction révisera les articles, auxquels Maryne Dumaine n’aura pas droit de regard.

La directrice assure que ça ne changera en rien la couverture éditoriale du journal.

Mais c’est sûr que L’Aurore boréale, avant mon implication, était déjà un journal qui avait à coeur le respect des femmes, dit-elle, ça fait partie des nombreux dossiers suivis par le journal.

De la même manière, Maryne Dumaine affirme qu’à titre de présidente des EssentiElles, elle se retirera de toute décision qui toucherait de près ou de loin à l’Aurore boréale, comme l’achat de publicité.

Les normes de l’AFY respectées

L’Association franco-yukonnaise (AFY), propriétaire de L’Aurore boréale, confirme que des discussions préalables ont eu lieu et que les règles internes ont été respectées.

Dans le cas qui vous préoccupe, les membres du conseil d'administration de l' AFYAFY considèrent qu'il n'existe pas de conflit d'intérêts entre l'AFY et les EssentiElles compte tenu du fait que l' AFYAFY n'a aucune entente spécifique qui pourrait la lier et avoir une influence sur l’une ou l’autre des organisations , souligne sa directrice, Isabelle Salesse, par courriel.

Organisme indépendant, Les EssentiElles a inauguré de nouveaux bureaux cet automne qui lui ont permis de quitter les anciens qui se trouvaient dans l'édifice de l' AFYAFY .

Un engagement personnel

Directrice de L’Aurore boréale depuis environ 2 ans, Maryne Dumaine habite au Yukon depuis 2004.

Je suis arrivée au Yukon à 24 ans et c’est toujours un organisme qui m’a accompagné dans ma vie de femme, souligne-t-elle. Je trouvais donc important de redonner de mon temps à cet organisme parce qu’il m’a beaucoup donné dans le passé.

Par le passé, Maryne Dumaine a agi comme consultante pour évaluer les services de l’organisme et y a travaillé comme directrice par intérim et agente de projets.

Je partage les valeurs de cet organisme. Maryne Dumaine

La réalité d’une petite communauté

Cécile Girard, qui a longtemps occupé le poste de directrice générale à l’Aurore boréale, admet que la situation n’est pas idéale, mais voit les choses avec optimisme.

Dans une petite communauté comme celle-ci, quand des gens veulent faire du bénévolat, c’est admirable , dit-elle.

Elle-même a agi comme présidente de la garderie francophone, il y a une trentaine d’années, tout en occupant ses fonctions.

On se connaît tous. Il faut faire confiance au désir des gens de faire progresser la communauté. Cécile Girard, ex-directrice de L'Aurore boréale

Même son de cloche à l’ AFYAFY , où on mentionne au moins quatre cas où des employés ont siégé à des conseils d’administration par le passé.

Il est nécessaire de comprendre et de considérer la réalité particulière d’une petite communauté comme la nôtre où les gens peuvent cumuler plusieurs fonctions et porter plusieurs chapeaux tout en exerçant leurs diverses fonctions avec discernement et bonne foi et en agissant avec professionnalisme et sens de l'éthique , ajoute Isabelle Salesse.

Des balises dans la presse francophone

L’Aurore boréale est membre de l’Association de la Presse francophone (APF) et s’engage à respecter la Charte de la presse écrite de langue française en situation minoritaire  (Nouvelle fenêtre) , adoptée en 2017.