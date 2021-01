Des parents de l’Abitibi-Témiscamingue inquiets du retour en classe

À cet égard, la microbiologiste et biochimiste spécialisée dans l’évaluation des bioaérosols en milieu de travail, Geneviève Marchand, estime que les risques liés à la transmission du virus au retour en classe seront les mêmes qu’avant les Fêtes.

Les risques vont être les mêmes après Noël qu’avant Noël, donc la transmission qui avait lieu dans les écoles ou les endroits qui étaient moins bien ventilés va demeurer. De plus en plus, on est conscients que dans certaines situations, on va avoir une accumulation des particules virales s’il y a quelqu’un qui est malade. Si les gens sont exposés, il va y avoir une contamination de ces personnes-là , croit Mme Marchand.

Mère d’un enfant fréquentant la maternelle, Jessy Labrecque, de Saint-Félix-de-Dalquier, a l’impression que la santé des enfants n’est pas suffisamment prise en considération dans un contexte où de nombreux citoyens sont confinés.

C’est sûr que je n’aime pas beaucoup le fait de devoir renvoyer mon enfant à l’école, comme si on le sacrifiait dans le fond. On arrête tout, on ferme tout, mais les enfants de l’école primaire, on les envoie comme si de rien n’était. Ça me stresse un peu , indique-t-elle.

Les élèves du secondaire devront porter le masque de procédure. Photo : Radio-Canada / Dominic Martel

Une mère de Macamic, qui n’a pas souhaité être identifiée, estime pour sa part que le retour en classe est également précipité au niveau secondaire. Elle aurait préféré un plus long délai entre la fin du temps des Fêtes et le retour à l’école de son fils.

Je trouve que c’est trop vite. Là, on voit les conséquences de Noël, puis on va voir les conséquences du jour de l’An arriver bientôt. Il y a beaucoup de cas qui augmentent, alors moi, ça m’inquiète. Le secondaire est retardé d’une semaine, mais je pense que ça aurait été bien peut-être le mois, même si je comprends que pour certains parents, ça peut être difficile de garder les enfants à la maison. Mais pour la transmission, j’aurais trouvé ça plus sécuritaire que mon fils reste encore plus qu’une semaine à la maison , stipule-t-elle.

Comment limiter la transmission par voie d'aérosols?

Professeur agrégé à la Faculté de médecine de l’Université McGill et médecin microbiologiste au Centre universitaire de santé McGill, le Dr Raymond Tellier explique que la transmission par voie d'aérosols représente en quelque sorte un aspect négligé de la pandémie actuelle de COVID-19.

Les goutelettes peuvent rester en suspension dans l'air, comme la fumée de cigarettes. Photo : Associated Press / Rick Bowmer

Rappelant qu’il est également possible de transmettre le virus par contact direct et via de larges gouttelettes, le Dr Tellier compare le comportement des aérosols à celui de la fumée de cigarette dans une pièce.

On parle de gouttelettes beaucoup plus petites, qui sont capables de rester en suspension dans l’air pendant un certain temps. Si vous voulez une image intuitive de la façon dont les aérosols se comportent, pensez à la fumée de cigarette. La fumée peut se transporter et être dans toute la pièce. Il va y avoir une dilution bien sûr, mais ça peut être emporté par des courants d’air, et ça peut être enlevé par la ventilation , image-t-il.

Selon le Dr Tellier, plusieurs facteurs peuvent faire augmenter le risque de transmission du virus par aérosol. Les circonstances qui vont empirer la transmission par aérosol vont être des circonstances où on est à l’intérieur, avec beaucoup de gens, dans un espace qui n’est pas suffisamment aéré , indique-t-il.

La ventilation est donc au cœur de la solution pour limiter les risques de propagation du virus par voie d'aérosol. Toutefois, comme le souligne Geneviève Marchand, le climat du Québec n’est pas favorable à cette solution 12 mois par année. Le problème qu’on a ici au Québec, c’est qu’il fait froid l’hiver, donc on ferme les fenêtres et on diminue les apports d’air. Moins on a d’air frais qui rentre pour diluer les particules virales, plus notre risque va augmenter aussi , estime-t-elle.

Selon Mme Marchand, afin d’améliorer la qualité de l’air de certains milieux de travail, des experts préconisent l’utilisation d’unités portatives de filtration. Ce sont des systèmes qui vont forcer l’air à travers un filtre, et ce filtre-là va épurer notre air, va le nettoyer avant de le remettre dans l’environnement. Donc ça peut aider à garder une charge particulaire dans l’air plus faible , précise-t-elle.

Le ministre de l’Éducation se fait rassurant

En conférence de presse vendredi, le Dr Richard Massé, conseiller médical stratégique à la Direction générale de la santé publique, a affirmé que, selon un groupe d’experts mandatés par le gouvernement, les purificateurs d’air ne sont pas appropriés pour des classes dans lesquelles les élèves ne présentent en théorie pas de symptômes.

C’est fait pour être près de la personne qui émet ces gouttelettes-là, pour les aspirer et les filtrer. Dans une classe, on ne sait pas c’est qui [qui est infecté], alors qu’en milieu de soins, on sait qui sont les personnes infectées et il y a moins de monde, alors on est capable de savoir où [placer le purificateur], si jamais on en a besoin. Mettre un appareil à une place dans une classe, c’est prouvé, ce n’est pas suffisant. Il faut que ça soit proche de la personne qui peut émettre ces gouttelettes-là , explique le Dr Massé.

Le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

Lors de la conférence de presse, le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, s’est toutefois fait rassurant, en indiquant que lors de tests réalisés en décembre pour mesurer le taux de dioxyde de carbone dans les écoles, une vaste majorité des classes testées ont produit des résultats optimaux .

D’autres mesures, comme de laisser les portes ouvertes et d’éviter les locaux ayant produit des résultats insuffisants ( 3 % de ceux testés), ont également été avancées. Entre-temps, des interventions seront menées afin d’y améliorer la ventilation et la régénération de l’air.

Pour le Dr Raymond Tellier, le risque de propagation du virus par aérosols doit servir à renforcer les messages martelés par la Santé publique depuis plusieurs mois.