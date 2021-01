Comme prévu, pas de hockey sur les patinoires de Saguenay

Comme prévu , les patinoires extérieures de Saguenay seront réservées au patinage libre, à raison de 16 patineurs à la fois, et ce, au moins jusqu'au 8 février.

La Ville de Saguenay a fait parvenir un communiqué, vendredi matin, officialisant que la pratique du hockey ne sera pas possible, comme ce l'était avec les règles sanitaires en vigueur durant la période des Fêtes.

Les nouvelles mesures ont été annoncées mercredi lors d'un point de presse du premier ministre François Legault. Le confinement sera resserré pour tenter de réduire la propagation de la COVID-19.

Les patinoires, tout comme les anneaux de glace, fermeront à 19 h, question de respecter le couvre-feu de 20 h qui sera en vigueur à compter de samedi.

Par contre, comme les activités intérieures sont interdites, les séances de patinage libre dans les arénas sont annulées.

Du ski de fond de soirée

Alors que les centres de ski alpin ne peuvent offrir de ski de soirée, comme il est mentionné dans les directives du gouvernement, rien n'est prévu à cet effet pour les centres de ski de fond. Ainsi, les centres le Norvégien, à Jonquière, et le Bec-Scie, à La Baie, seront ouverts jusqu'à 19 h et 19 h 30 respectivement. Par contre, le communiqué mentionne que les détails pour le ski de soirée au Mont-Bélu et au Mont-Fortin seront annoncés en début de semaine prochaine. Quant au parc de la Rivière-du-Moulin, l'accès sera interdit après 19 h 30.

Pour l'instant, les conditions sont variables pour le ski de fond en raison du manque de neige. Elles sont très belles au Norvégien, plus difficiles à Rivière-du-Moulin et excellentes pour le pas de patin au Bec-Scie, mais un peu moins belles pour le style classique.

Bains libres annulés

Il n’y aura pas de bains libres au Foyer des loisirs, à Jonquière, à compter de samedi. Le badminton et le pickleball, disponibles au Centre Price, sont aussi suspendus.