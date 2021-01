Forte augmentation des cas de coronavirus à Ottawa et Gatineau

Toute la semaine, le bilan quotidien de nouvelles infections se trouvait entre 60 et 190 cas par jour. Avec 210 cas ce vendredi, Ottawa dépasse pratiquement du double la moyenne des cas pour la semaine.

Un décès a été constaté et s’ajoute au bilan. Depuis le début de la pandémie, 395 Ottaviens ont perdu la vie en raison de la pandémie.

En matinée vendredi, près d’une centaine de personnes faisaient la file devant la clinique de vaccination contre la COVID-19 du campus Civic de l'Hôpital d’Ottawa.

L'infirmière Rebecca Peterson est soulagée de pouvoir se faire vacciner, mais n'est pas surprise de voir une si longue file. Il y a 18 places toute les cinq minutes alors je m’attendais à une file d’attente , a-t-elle expliqué en entrevue.

Rebecca Peterson travaille au campus Civic comme infirmière. Photo : Radio-Canada

Venus du campus général de l'hôpital d'Ottawa pendant leur quart, Gilles Gagnon et Luc Pilon sont plutôt neutres quant à leur vaccination qui devait avoir lieu peu avant 9 h.

On a reçu un appel de notre patron, il nous a donné notre rendez-vous et on est ici , a dit M. Gagnon. On a notre rendez-vous pour 8 h 40, mais je ne pense pas qu’on va passer tout de suite, on va attendre , a renchéri M. Pilon.

À l’hôpital Montfort, 79 % des lits sont occupés et 10 patients hospitalisés sont porteurs de la COVID-19 selon Geneviève Picard, la directrice des communications de l’établissement.

Nous sommes prêts à accepter des patients d’autres hôpitaux si nécessaire , a-t-elle écrit dans un courriel adressé à Radio-Canada. Mme Picard a aussi fait savoir qu’aucune intervention chirurgicale n’a encore été annulée pour prioriser le traitement des patients atteints de la COVID-19.

Cette dernière a confirmé que quelques centaines de membres du personnel soignant travaillant en contact direct avec les patients ont reçu la première dose du vaccin contre la COVID-19 depuis le 1er janvier .

L'Outaouais également en hausse

Du côté québécois, l’Outaouais enregistre sa plus forte hausse de cas de COVID-19 de la semaine, à égalité avec lundi.

Depuis jeudi, 65 cas de plus ont été enregistrés dans la région. On ne compte aucun nouveau décès.

Plus de détails à venir