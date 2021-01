La Fondation Rock-Guertin vient en aide au nouveau centre de jour Ma Cabane

Ouvert il y a quelques jours à peine, le centre Ma Cabane accueille des personnes vulnérables qui se trouvent en situation d'isolement ou de rupture sociale.

Bien qu'il ne soit pas un service alimentaire, le centre offre des collations à ses visiteurs. En bout de ligne, on offre le café, et avec le café, c'est le fun de manger une petite barre tendre, grignoter un beigne, manger quelque chose , explique Marc St-Louis, le directeur de Ma Cabane.

À un moment donné, si on doit assumer ces coûts-là tout le temps, ça devient lourd , remarque-t-il toutefois.

De là l'idée de s'associer à la Fondation Rock-Guertin.

L’organisme Ma Cabane manquait de collations et de nourriture , note le directeur de la Fondation, Denis Fortier.

Il a cependant décidé d'aller bien au-delà du don de barres tendres.

En plus de nos dons, j’ai aussi pensé à l’idée d’impliquer un restaurateur pas trop loin , se réjouit-il.

Le restaurant Tapageur, situé au centre-ville, a ainsi accepté de donner un coup de main.

Dans les prochaines semaines, on va regarder avec le restaurateur s’il a y a des possibilités de fournir des sandwichs que des gens de Ma Cabane peuvent servir à leur clientèle , ajoute M. Fortier.

L’objectif est de maintenir cette coopération le plus longtemps possible. On a levé la main et on va laisser la main de levée, c’est certain , lance Denis Fortier.

Un coup de pouce à Sercovie

Ma Cabane n'est pas le seul organisme que la Fondation Rock-Guertin a aidé depuis le début de la nouvelle année. Plus tôt cette semaine, elle a donné un coup de main à Sercovie, qui chapeaute le service de la popote roulante dont la mission est d’offrir quotidiennement des repas chauds à des centaines d’aînés.

Or en début de semaine, l'organisme a lancé un cri du cœur quant aux importantes pertes financières liées aux différentes mesures sanitaires.

J’ai vu le reportage et on a décidé d’embarquer avec eux autres. On leur a fourni de la nourriture. Ils peuvent donc garder de l’argent pour d’autres choses, car nous on peut leur offrir des aliments qu’on obtient à un prix dérisoire , relate Denis Fortier.

Sercovie espère aussi obtenir de l’aide financière du gouvernement pour maintenir ses activités.