L'avenir du tramway avant celui de Labeaume

Régis Labeaume soutient que sa décision concernant son avenir ne sera pas divulguée tant et aussi longtemps que les appels de propositions pour le projet de tramway ne seront pas lancés.

Je veux annoncer ma décision après la conclusion du dossier du tramway. Dépendamment de tout ce qui va se passer, le décor politique va être différent. En même temps , ça permet aux candidats qui voudraient se présenter d'être sur les talons. J’aime ça , affirme Régis Labeaume.

Nuire à la campagne?

Le chef d’Équipe Labeaume craint surtout que le projet de Réseau de transport structurant ne vienne ruiner ses plans durant une éventuelle campagne électorale.

Il souhaite que ce dossier soit derrière lui afin de pouvoir débattre d’autres enjeux avec ses adversaires.

Je le répète, je souhaite que le dossier du tramway soit derrière nous. Ça permet de faire en sorte qu'on ait d'autres thématiques pour faire une campagne électorale. Si on part, j'aimerais qu'on parte du bon pied avec une bonne thématique , avance Régis Labeaume.

Pressé de questions concernant son avenir politique, l’attitude du maire semble alterner entre celle d’une personne qui souhaite prendre ses distances de la mairie et celle de quelqu’un, au contraire qui a toujours la flamme.