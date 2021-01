Taux d'emploi : l'Alberta n'a pas encore retrouvé son niveau pré-COVID

L’Alberta est, avec le Manitoba, l'une des provinces où le taux d'emploi enregistré en décembre est le plus éloigné de celui observé en février, avant la pandémie, selon une enquête de Statistique Canada.

En décembre 2020, l'emploi a uniquement atteint de nouveau son niveau observé au mois de février, avant le début de la pandémie de COVID-19, à Terre-Neuve-et-Labrador.

Il était le plus éloigné des niveaux observés en février en Alberta (-5,4 %) et au Manitoba (-5,8 %).

En Alberta, en février 2020, le taux de chômage se situait à 7,2 %. Le taux d'emploi, lui, était à 65,4 %.

Dix mois plus tard, le taux de chômage de la province se situe à 11 % et le taux d'emploi à 61,4 %.

Le taux de chômage en Alberta a atteint un sommet en mai à 15,5 %.

Avant la pandémie, cela faisait 20 ans que le chômage en Alberta n’avait pas atteint un taux à deux chiffres.

À l'échelle nationale, le mois de décembre marque la première baisse de l’emploi (- 0,3 %) observée depuis de mois d'avril.