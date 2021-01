Un couvre-feu est-il possible en Ontario?

Le médecin-conseil de la santé publique de l'Ontario et directeur général du Bureau de santé de l'est de l'Ontario ( BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario ), le Dr Paul Roumeliotis croit qu'il est possible qu'un couvre-feu soit instauré en Ontario la semaine prochaine, similairement à ce qui entrera en vigueur samedi au Québec.

Avec une augmentation de plus de 200 cas au cours des derniers jours, le BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario croit qu'il s'agit inévitablement de la prochaine étape en matière de restrictions.

Selon le Dr Paul Roumeliotis, les bilans des prochains jours détermineront si un couvre-feu est nécessaire pour freiner la propagation de la COVID-19.

Je pense que le couvre-feu n’est pas impossible, je ne suis pas certain que ce soit probable ou pas, mais c’est toujours sur la table au niveau de tous les outils que nous avons , a soutenu le Dr Roumeliotis en entrevue à l’émission Les matins d’ici.

Par ailleurs, d'après le médecin hygiéniste, les soins intensifs vont être débordés à la fin janvier ou la mi-février , si la propagation du virus se maintient.

Lors d'un point de presse vendredi, le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, n'a annoncé aucune nouvelle mesure pour limiter la propagation de la COVID-19. Le nombre de nouvelles infections et le nombre de patients aux soins intensifs atteignent pourtant des sommets.

Le gouvernement Ford dévoilera d'ailleurs de nouvelles modélisations en début de semaine prochaine. Selon le premier ministre, toutes les options sont sur la table .

Le plus que les personnes restent chez eux, le moins que le virus a la chance de se propager , ajoute le médecin hygiéniste du BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario . Si on voit que les chiffres ne commencent pas à diminuer d’ici quelques jours, surtout la semaine prochaine parce que ça, ça va faire trois semaines de confinement en Ontario, et bien, je pense que des mesures comme celles mises en place au Québec seront mises en place ici.

Trop tard pour un couvre-feu?

Selon le Dr Hugues Loemba, virologue à l'Université d'Ottawa, il est trop tard pour instaurer un couvre-feu en Ontario. Le nombre de nouvelles infections pour la province de l'Ontario vendredi dépasse le seuil des 4 000 et s'établit à 4 249 nouveaux cas de COVID-19.

L'Ontario recense ainsi le nombre le plus élevé de nouvelles infections quotidiennes depuis le début de la pandémie.

Le couvre-feu aurait donné de bons résultats si on l'avait mis à la mi-décembre pour la période des fêtes. Si on le met maintenant, on le met en retard alors que le mal est déjà fait. Dr Hugues Loemba, virologue, Université d’Ottawa

Selon lui, le gouvernement doit investir davantage pour permettre aux bureaux de santé de faire le traçage des cas de transmission.

Le Dr Hugues Loemba, virologue et chercheur à l'Hôpital Montfort et professeur agrégé de médecine à l'Université d'Ottawa. Photo : Radio-Canada

Ça prend des mesures additionnelles pour finir la pandémie, on a perdu le traçage de nouveaux cas depuis plusieurs semaines , soutient le Dr Loemba.

Si on ne peut pas savoir d'où viennent ces cas et ce qu'ils font par la suite pour éviter qu’ils exposent d'autres personnes, on ne peut pas arrêter l'épidémie. Est-ce que ça prend d'autres mesures pour resserrer le confinement, que ce soit un confinement plus total pour quelques semaines?

Avec les informations de Marielle Guimond