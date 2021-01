Deux Gaspésiens rachètent les serres de Savoura à New Richmond

Patrick St-Onge et Alain Henry, deux hommes d'affaires de la Baie-des-Chaleurs, ont acquis les serres de Savoura dans le but de relancer la production agroalimentaire.

Bien qu’ils n’aient aucune expérience en agriculture, les nouveaux propriétaires ont vu une occasion d’affaires lorsque Savoura a annoncé qu’elle souhaitait se départir de ses installations de New Richmond.

Ça offre des perspectives intéressantes , mentionne Patrick St-Onge, qui possède deux concessions automobiles dans la Baie-des-Chaleurs. Le fait que les installations étaient déjà en place, mais en dormance, on voyait du potentiel là-dedans, étant des gens d’affaires.

On croit en l’autonomie alimentaire , ajoute Alain Henry, qui a déjà été propriétaire d’une entreprise spécialisée dans la collecte de matières résiduelles.

Pour l’instant, les deux nouveaux acquéreurs n’ont pas encore défini le type de culture qu’ils souhaitent développer ; la monoculture de tomate pratiquée par Savoura n’est peut-être pas le modèle d’affaires envisagé pour redonner vie au site de 1,5 hectare.

Patrick St-Onge et Alain Henry veulent relancer la culture biologique dans les serres, mais ils n'ont pas encore défini précisément quels fruits ou légumes ils souhaitent mettre en terre. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Une chose est certaine, il s’agira de fruits ou de légumes, fort probablement biologiques, et non de cannabis. Ce n’est pas dans nos plans , assure Alain Henry.

Il y a différents produits intéressants à faire pousser, comme les petits fruits ou les concombres. On n’a pas arrêté notre choix définitif, et peut-être même qu’on envisage une mixité de produits. Patrick St-Onge, copropriétaire des serres

Les repreneurs n’écartent pas la possibilité de développer un créneau de transformation des aliments sur le site ni de revoir le système de chauffage des 11 serres, qui repose actuellement sur la biomasse forestière.

Investir et bien s’entourer

Alain Henry et Patrick St-Onge estiment qu’il faudra investir entre 500 000 et 750 000 $ pour redémarrer la production, alors que les serres sont inutilisées depuis plus d’un an. Ces sommes d'ajoutent à celles déboursées pour faire l'acquisition du site de production : un montant que les deux investisseurs n'ont pas voulu dévoiler.

Les hommes d’affaires veulent profiter des prochains mois pour remettre les infrastructures à niveau, afin d’être prêts pour une relance des cultures au début de 2022.

«Il va falloir attendre au printemps pour vraiment faire l’analyse de l’état des infrastructures», précise Patrick St-Onge. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Il faut ficeler un plan d’affaires solide et faire des investissements judicieux en fonction des cultures qu’on va faire , mentionne M. St-Onge. Dans ce genre d’installations-là, c’est assez facile de dépenser des sommes considérables, mais d’être peu rentable.

En ce sens, les partenaires d’affaires sont conscients qu’ils devront s’entourer d’une équipe expérimentée en agriculture pour mener à bien leur projet.

On n’est pas des agriculteurs ni des agronomes , admet Patrick St-Onge. Par contre, on est des gens d’affaires. Dans un projet comme celui-ci, c’est aussi important d’avoir des compétences en agriculture que des compétences en affaires. La portion d’expertise en agriculture, on va aller la chercher avec des employés et des partenaires.

Les deux investisseurs de la Baie-des-Chaleurs précisent qu’ils ont négocié un contrat qui leur permettrait d’écouler une partie des récoltes auprès de Savoura, sans que la clientèle locale soit en reste.

On s’est gardé la possibilité de vendre sur notre marché local en Gaspésie et au Bas-Saint-Laurent tout en faisant affaire avec Savoura , affirme Alain Henry.

Les nouveaux propriétaires considèrent que le contexte actuel est favorable pour relancer le site de production, la pandémie ayant provoqué un fort engouement pour la consommation d'aliments locaux.