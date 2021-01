David Bowie : une panoplie d’artistes pour le concert-hommage Just for One Day

David Bowie aurait eu 74 ans aujourd’hui, et la liste des artistes qui lui rendront hommage ce soir, lors d’un concert virtuel à sa mémoire, est impressionnante. Boy George, Adam Lambert, Macy Gray, Trent Reznor, Billy Corgan et plusieurs autres seront au rendez-vous.

Just for One Day est une initiative du pianiste Mike Garson, qui a longtemps collaboré avec David Bowie. Plusieurs musiciens et musiciennes qui ont joué avec le géant de la musique au courant de sa carrière seront de la partie. Un groupe composé de membres de Jane’s Addiction, de Slipknot et des Foo Fighters a aussi été formé spécialement pour l’occasion.

En prévision du concert, le groupe Duran Duran, qui participera à l’hommage virtuel à Bowie, a publié hier sa reprise de la chanson Five Years.

Les billets sont en vente à cette adresse électronique  (Nouvelle fenêtre) , et les recettes seront remises à la fondation Save the Children, que David Bowie avait soutenue à l'occasion d’un concert pour son cinquantième anniversaire. Le spectacle-hommage débutera à 21 h et sera accessible pendant 24 heures.

David Bowie est mort en janvier 2016 après une longue bataille contre le cancer. Photo : Getty Images / Photo by Bertrand Guay

Des morceaux de Bowie accessibles sur TikTok

Pour sa part, le réseau social TikTok souligne cet anniversaire en offrant l’accès à plusieurs titres incontournables de l’artiste britannique. La communauté pourra ainsi ajouter des morceaux tels que Heroes, Let’s Dance, Starman et autres Rebel Rebel au contenu qu’elle crée sur la plate-forme.

Sur le compte officiel @DavidBowie  (Nouvelle fenêtre) , le média social lance par ailleurs des vidéos retraçant les faits saillants de sa grande carrière, qui s’est étendue sur six décennies.

Des fans se recueillent devant une murale de David Bowie, lors du premier anniversaire de sa mort. Photo : Reuters / Stefan Wermuth

Finalement, les fans pourront aussi participer au défi #TheStarman le dimanche 10 janvier, date qui marque le cinquième anniversaire de sa disparition. Sur le morceau Starman, titre emblématique de l'album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spiders from Mars, TikTok propose à sa communauté de recréer les looks les plus connus de Bowie.