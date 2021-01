Décès de Marie-Paule Kirouac, première directrice générale de La Maison Aube-Lumière

Selon Christian Gagnon, directeur général actuel de La Maison Aube-Lumière, ses derniers moments ont été très paisibles, et elle est partie bien entourée des membres de sa famille.

Elle appréciait énormément La Maison. Elle n'en revenait pas. On venait souvent lui dire que c'était elle qui avait pensé à ça, à ça. Le personnel était très ému de l'avoir ici, souligne-t-il.

Son départ a d'ailleurs été souligné solennellement par les membres du personnel, touché d'avoir pu l'accompagner jusqu'à la fin, mais aussi fier d'avoir pu lui permettre à elle et sa famille de vivre une qualité [de vie] au maximum, et de pouvoir fêter Noël et le jour de l'An en famille, dans la maison qu'elle a bâtie.

Hier, lorsqu'elle a quitté sa chambre, nous avons fait une haie d'honneur pour la sortie et on a fait un cortège jusqu'à la sortie de La Maison. C'était très émouvant, tout en silence. Christian Gagnon, directeur général de La Maison Aube-Lumière

La Maison Aube-Lumière de Sherbrooke Photo : Radio-Canada

Une détermination à toute épreuve

Marie-Paule Kirouac a été impliquée dans le projet de La Maison Aube-Lumière dès 1995, et en a assuré la direction générale de 1995 à 2013. Sa plus grande réalisation, selon Christian Gagnon, reste la campagne de financement qu'elle a menée pour la construction de la maison actuelle, située sur le site du CHUS Fleurimont.

C'est sûr qu'elle a toujours été très impliquée dans les soins palliatifs au Québec, elle a toujours travaillé dans ce sens-là pour l'avancement des soins palliatifs, soutient Christian Gagnon. Mais la construction de cette maison-là, à coût nul car elle a réussi à aller chercher tous les sous en campagne de financement, c'est extraordinaire.

Christian Gagnon souligne également les nombreuses activités qu'elle a pilotées au cours des années, que ce soit les soupers de l'Envol ou la campagne des poinsettias, c'est tout elle qui a parti, pensé à cela.

Elle possédait une main de fer, elle faisait preuve de beaucoup de détermination. C'était une négociatrice hors pair qui savait aussi s'entourer des meilleurs [...] La Maison est en santé, et c'est beaucoup grâce à elle. Christian Gagnon

Bien qu' à la retraite depuis quelques années, Marie-Paule Kirouac aurait dû participer aux célébrations du 25e anniversaire de La Maison, qui aura lieu en 2022.