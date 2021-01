Les athlètes ont-ils une influence sur la politique américaine?

Ils ont une réelle influence sur l’ensemble de la communauté afro-américaine, soutient-il. Il ne faut pas oublier que ce mouvement est né par rapport aux droits civiques américains avec Colin Kaepernick qui a mis son genou à terre. Et tout cela s’est développé avec la mort de Georges Floyd.

Ce sont les joueurs de la NBA, avec le leadership de LeBron James et d’autres grandes étoiles du basket qui sont connues à travers le monde, qui ont été les instigateurs de ce mouvement dans le sport. Et les gens de la communauté afro-américaine ont apprécié. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont réussi dans un système contrôlé par les Blancs. Ces athlètes sont considérés comme des icônes et quand ils parlent, on les écoute.

Donald Cuccioletta est convaincu que tous ces athlètes, et en premier lieu les joueurs de la NBA, qui sont à 80 % Afro-Américains, ont contribué à l’élection de Joe Biden.

Ils ont effectivement appelé à voter pour Joe Biden, dit le chercheur à la Chaire Raoul-Dandurand. On les a vus porter des chandails et intervenir dans des publicités où ils appelaient à voter pour le candidat démocrate et disaient même vouloir se débarrasser de Donald Trump. Il y avait les joueurs de la NBA, mais il ne faut pas oublier ceux de la NFL et du baseball qui se sont impliqués dans la campagne.

Assaut sur le capitole Photo : Reuters / Leah Millis

Après l’invasion du Capitole, de nombreux athlètes se sont indignés et encore une fois ont fait entendre leur voix. Comme la multiple championne olympique de gymnastique Simone Biles qui s’est dite dégoûtée, mais pas surprise. Triste, mais pas surprise. En colère, mais pas surprise. Sans voix, mais pas surprise.

La championne du monde de soccer Megan Rapinoe, très engagée politiquement, est même allée plus loin en déclarant: Des terroristes américains ont envahi le Capitole à Washington .

L’ancienne grande championne de tennis Billie Jean King s’est interrogée sur le rôle de la police lors de l’invasion: Si les manifestants qui ont pris d’assaut le Capitole aujourd’hui avaient été Noirs ou métis, la police aurait réagi différemment .

Quant au joueur étoile de la NBA LeBron James, il s’est contenté d’arborer un tee-shirt où était écrit: Vous comprenez maintenant où nous vivons!

Tous ces athlètes vont maintenant être les chiens de garde de la Constitution. Donald Cuccioletta, expert en politique américaine

Ces quelques exemples font dire à Donald Cuccioletta qu’il y a eu un réveil dans la population.

Je pense qu’il y a une nouvelle conscience sociale qui est en train de se développer aux États-Unis, car la question des droits civiques est revenue au premier plan, lance-t-il. Pour beaucoup et surtout parmi la population blanche américaine, on pensait que c’était une affaire réglée avec la loi sur les droits civiques de 1964, le droit de vote en 1965…Mais là, et il faut le dire, les assassinats à répétition de Noirs. Ces meurtres ont fait dire à la population blanche que ce n’était pas fini et que c’était même pire que jamais. Quand les joueurs ont commencé à mettre un genou à terre et à porter les tee-shirts Black Lives Matter, on a commencé à prendre les choses au sérieux.

Donald Cuccioletta, expert en politique américaine Photo : Radio-Canada / Marie-Sandrine Auger

Pour le spécialiste de la politique américaine, le mouvement est là pour rester, même avec le nouveau président Joe Biden.

Tous ces athlètes vont surveiller les changements promis par les démocrates. Même si le mouvement est quelque peu radical, ces athlètes vont continuer à demander des réformes en profondeur. Et ils ne sont pas les seuls, car le mouvement est maintenant mondial. On voit un peu partout des joueurs porter les chandails du Black Lives Matter et ils ne lâchent pas, une belle preuve qu’ils ont embarqué dans la lutte.

Quand on voit les images des policiers qui ont frappé Georges Floyd, on ne peut pas rester sans rien faire. On est avant tout humain et pas besoin d’avoir une grande conscience politique pour comprendre cela! C’est pour cela que le mouvement est maintenant planétaire. Donald Cuccioletta

Conscient de l’importance de ce mouvement, Donald Cuccioletta est sûr que l’attitude des politiciens va changer, car leurs actions et paroles sont maintenant sous haute surveillance. Il est également heureux que le Comité olympique américain se soit rangé derrière ses athlètes pour leur permettre de manifester pendant les Jeux. Il se souvient qu’en 1968, aux Jeux olympiques de Mexico, les sprinters américains Tommie Smith et John Carlos avaient été exclus, car ils avaient levé le poing sur le podium pour manifester pour les droits civiques.

Il faudra voir maintenant si l’histoire lui donnera raison et si l’on continuera à voir des athlètes se lever en mettant un genou à terre.