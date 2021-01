L’Abitibi-Témiscamingue enregistre sa plus forte hausse depuis le début de la pandémie

La MRC de Rouyn-Noranda enregistre la plus grande augmentation avec 16 cas de plus.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) indique 14 nouveaux cas dans la MRC d’Abitibi, 4 en Abitibi-Ouest et au Témiscamingue et 3 dans la MRC de la Vallée-de-l’Or.

Bilan des derniers jours : 7 janvier : 41 cas

6 janvier : 27 cas

5 janvier : 17 cas

4 janvier : 16 cas

3 janvier : 23 cas

2 janvier : 7 cas

1er janvier : 6 cas

Dans la région, un total de 147 cas sont actifs.

Situation inquiétante

Lors du point de presse jeudi après-midi, la santé publique indiquait que la situation de la région est inquiétante.

Les autorités sanitaires espèrent que l’entrée en vigueur du couvre-feu et l’interdiction des rassemblements dès samedi permettront de contenir la flambée des cas dans la région.

Il y a notamment des éclosions de COVID-19 dans quelques milieux de travail de la région.

On a des endroits qu’on surveille, ce n’est pas encore inquiétant, mais il y a quand même des milieux où il y a de la transmission. Le télétravail va aider et la fermeture de plusieurs commerces et plusieurs types d'entreprises aussi. C’est dommage pour l’économie, mais ça va permettre de sauvegarder la santé de notre population , indique Dre Omobola Sobanjo, médecin-conseil à la santé publique.

Rassemblements interdits