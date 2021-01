La GRC au N.-B. défend son utilisation des alertes après les coups de feu à Riverview

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) au Nouveau-Brunswick a défendu son utilisation du système En Alerte après que des coups de feu aient été tirés près d'une école de Riverview mardi. L'incident s’est soldé par l’hospitalisation d’un enseignant et la traque d'un homme armé et dangereux.

L’incident a débuté avec des coups de feu mardi à 17 h 15 à l’extérieur de l’école secondaire Riverview High et s’est terminé mercredi matin avec l’arrestation de Janson Bryan Baker à Amherst, en Nouvelle-Écosse.

Immédiatement après l’incident, la mairesse de Riverview, Ann Seamans, a déclaré en entrevue à CBCCanadian Broadcasting Corporation que la GRCGendarmerie royale du Canada lui avait assuré qu’il n’y avait pas de menace pour le public .

Or, quelques heures plus tard, à 23 h 40, la GRCGendarmerie royale du Canada a émis une alerte indiquant qu’elle était à la recherche d’un homme armé et dangereux du nom de Janson Bryan Baker.

Une deuxième alerte a été envoyée une vingtaine de minutes plus tard, précisant l’endroit où la police croyait que l’homme se trouvait, soit la région du Grand Moncton.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Ce message d'alerte d'urgence a été envoyé aux résidents du Grand Moncton. Photo : Radio-Canada

La GRCGendarmerie royale du Canada a ensuite envoyé une troisième alerte vers minuit pour spécifier que le suspect était recherché en lien avec des coups de feu signalés à Riverview.

Confusion

Plusieurs personnes ont exprimé leur état de confusion face aux alertes, se demandant comment la situation avait pu basculer en si peu de temps.

Si le délai entre un incident et une alerte peut sembler long, explique une responsable du système En Alerte, c’est parce qu'une grande partie de l'enquête se déroule en coulisses.

Aucun policier ne peut tout savoir immédiatement sur une situation en cours. Il faut recueillir beaucoup de renseignements, recouper les faits et déterminer les niveaux de risque avant de pouvoir émettre une alerte , explique l'enquêtrice Andrea Gallant.

Janson Bryan Baker, 24 ans, est toujours détenu pas mais encore inculpé, vendredi. Photo : Contribution : GRC

Il est important de prendre le temps, avant d’émettre une alerte, de vérifier soigneusement l’information. C’est important pour la sécurité du public, mais aussi pour éviter la circulation de rumeurs et de désinformation, ajoute-t-elle.

La GRCGendarmerie royale du Canada estime que le public, en partageant les publications officielles de l'agence fédérale sur les réseaux sociaux, a contribué à faire circuler des renseignements crédibles et justes, et à réduire la circulation de rumeurs et la désinformation .

L'enquêtrice Andrea Gallant souligne aussi que les alertes de mardi étaient les toutes premières envoyées par la GRCGendarmerie royale du Canada du Nouveau-Brunswick. La province a confié la gestion des alertes à la GRCGendarmerie royale du Canada l’été dernier.

Comme lors de tous les incidents graves, nous allons revoir notre réponse pour nous assurer de mettre en place les meilleures pratiques , assure-t-elle.

La mairesse s’explique

Andrea Gallant a refusé de commenter la déclaration faite par la mairesse de Riverview en début de soirée mardi.

La mairesse Ann Seamans a quant à elle exprimé des remords, jeudi, pour avoir déclaré aux médias, dont Radio-Canada, que la population était hors de danger.

La mairesse Ann Seamans regrette de s'être prononcée publiquement sur l'évolution de la situation de mardi dernier à Riverview. Photo : CBC

Certains résidents ont été contrariés par ma déclaration qui faisait référence à l’absence de danger pour le public , a déclaré Mme Seamans.

Mon intention dans cette entrevue était de relayer l’information que m’avait initialement transmise la GRCGendarmerie royale du Canada , a expliqué la mairesse dans un courriel. Malheureusement, la situation a évolué.

Mme Seamans s'est dite satisfaite de la manière dont la GRCGendarmerie royale du Canada a géré la situation, notant que la police était en communication constante avec elle, la prévenant même qu'une alerte était sur le point d'être envoyée.

À l’avenir, nous veillerons à ce que la GRCGendarmerie royale du Canada gère la communication lors de tout incident de ce type , a-t-elle indiqué.

Le suspect toujours détenu, mais pas encore accusé

Le constable Hans Ouellette a confirmé jeudi que le suspect était toujours détenu par la GRCGendarmerie royale du Canada , mais relativement à une autre affaire.

Les dossiers de la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) de janvier 2020 indiquent que le suspect avait purgé quatre ans de prison en lien avec un braquage de banque à Moncton au printemps 2016.

Janson Bryan Baker devait respecter certaines conditions imposées par la CLCCCommission des libérations conditionnelles du Canada après la fin de sa peine d'emprisonnement, en janvier 2020. Il lui était notamment interdit de consommer de la drogue ou de l'alcool.

Selon le procureur de la Couronne Maurice Blanchard, le suspect est présentement détenu en vertu d'un mandat de révocation de sa libération conditionnelle délivré par le Service correctionnel du Canada.

Il n'y a pas de date de comparution, car l'enquête se poursuit pour déterminer et préciser les accusations.