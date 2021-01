COVID-19 : Pas de barrage routier pour la Première Nation de Timiskaming

Un tel scénario avait été évoqué mercredi après l’annonce d’un cas positif de COVID-19 chez une employée d’un commerce situé sur la communauté.

La chef Sacha Wabie explique qu’un blocage complet des accès aurait été très difficile à appliquer, compte tenu de la situation géographique de la communauté.

On a une route principale qui traverse la communauté et nous avons des membres qui vivent de l’autre côté de Notre-Dame-du-Nord, ou encore dans les accès en provenance de Ville-Marie et Rouyn-Noranda, précise-t-elle. Ça aurait été très compliqué à appliquer. On préfère utiliser nos ressources et nos énergies à garder nos gens en sécurité et sur les services qu’on peut leur offrir présentement.

Faire respecter les mesures en place

La Première Nation de Timiskaming a fait le choix de mettre en place les mesures de confinement et de couvre-feu annoncées par Québec cette semaine. Les résidents devront limiter leurs sorties à des activités essentielles et éviter les contacts entre eux, à compter de samedi.

Notre police va s’assurer de faire respecter le couvre-feu, ajoute la chef Wabie. Si on voit des non-résidents sur la communauté, ils vont être invités à quitter. On va être beaucoup plus stricts qu’au cours des dernières semaines. D’avoir un cas si proche nous a ouvert les yeux et nous amène à des mesures plus strictes.

Communauté de la Première Nation de Timiskaming. Photo : Radio-Canada / Boualem Hadjouti

Le conseil de bande a aussi choisi de garder sa garderie et son école fermées pour deux semaines supplémentaires.

Nos aînés et nos enfants sont les plus vulnérables et on considère que de les garder à la maison est la meilleure chose à faire pour l’instant, estime Sacha Wabie. Ils ont tous des tablettes pour l’école à distance et les professeurs les contactent deux fois par jour. On a aussi des enseignants qui viennent de New Liskeard et ça permet de limiter leurs déplacements. Nous réévaluerons le tout dans une semaine et demie.

D’autres résultats de tests de dépistage

Par ailleurs, aucun autre cas de COVID-19 n’a été confirmé sur la communauté, en lien avec l’annonce de mercredi.

La santé publique nous dit que les clients n’ont pas été exposés. On était inquiets pour les autres employés, mais tout semble correct jusqu’ici. Ils auront les derniers résultats aujourd’hui , se réjouit la chef Wabie.

Notons enfin que la Première Nation de Timiskaming commencera vendredi à offrir des tests rapides directement à son Centre de santé, pour les membres de la communauté qui ressentiraient des symptômes de la COVID-19 ou qui ont été en contact avec un cas déclaré.