Réduction importante de vols et de personnel chez Westjet

La compagnie aérienne Westjet annonce une réduction de 30 % de ses vols pour les mois de février et mars ainsi qu’une réduction de son personnel afin de faire face à la baisse de ses activités engendrée par la pandémie de COVID-19 et les nouvelles exigences de voyage du gouvernement canadien . Quelque 1000 employés sont touchés.

Dans un communiqué de presse, le président-directeur général de WestJet, Ed Sims, explique que la récente décision du gouvernement fédéral d’exiger que les voyageurs présentent un résultat négatif à la COVID-19 avant d’entrer au pays a eu pour conséquence une diminution considérable des réservations de billets d’avion et une augmentation des annulations.

L’industrie du voyage et ses clients sont une fois de plus victimes des politiques inconstantes et incohérentes du gouvernement , affirme Ed Sims.

Nous demandons depuis les dix derniers mois la mise sur pied d’un système de dépistage coordonné en sol canadien. Cette mesure hâtive cause du stress et de la confusion chez les voyageurs canadiens en plus de rendre les voyages inabordables et inaccessibles pour les Canadiens dans les années à venir , ajoute-t-il.

Westjet prévoit d'annuler 230 vols de départ par semaine, dont 160 vols intérieurs.

La compagnie aérienne suspendra également ses vols vers les 13 destinations internationales suivantes: Antigua, Aruba, La Barbade, l’île de Bonaire, Huatulco, Ixtapa, Londres (Gatwick), Mazatlán, Nassau (Bahamas), Port-d'Espagne, San Jose (Costa Rica), Tampa, et les îles Turques-et-Caïques.

Les quelque 1000 employés touchés par cette nouvelle compression verront leurs horaires diminués. Certains seront mis en congé sans solde ou mis à pied temporairement.

Après cette nouvelle compression, les activités de Westjet auront été réduites de 80 % comparativement à la même période l'an dernier.