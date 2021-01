Marion Ramsey, vedette de Police Academy, meurt à l’âge de 73 ans

L’actrice américaine, surtout connue pour son rôle de la cadette devenue Sergente Laverne Hooks dans la série de films Police Academy, est décédée jeudi à l’âge de 73 ans, rapportent plusieurs médias américains. Les causes de sa mort n’ont pas été dévoilées, mais selon le magazine Variety, elle était récemment tombée malade.

C’est Roger Paul, l'agent de la comédienne, qui a confirmé la nouvelle dans une déclaration envoyée aux médias, dont CNN et la BBC.

Marion portait en elle une gentillesse et une lumière qui remplissaient une pièce dès qu’elle y entrait. L’affaiblissement de sa lumière est déjà ressenti par ceux et celles qui la connaissaient bien. Elle va nous manquer, et nous allons l’aimer pour toujours , peut-on lire dans la déclaration.

Née à Philadelphie, en Pennsylvanie, en 1947, Ramsey a débuté sa carrière sur les planches de Broadway et à la télévision, dénichant un rôle secondaire en 1976 dans la populaire série américaine The Jeffersons et apparaissant régulièrement dans Cos, une émission de comédie à sketches du désormais honni Bill Cosby.

Mais c’est réellement son rôle dans le premier Police Academy, en 1984, qui marquera sa carrière. Son personnage à la voix nasillarde Laverne Hooks la suivra dans cinq autres films de la saga, jusqu’en 1989.

Après avoir quitté la franchise, Ramsey a continué à jouer au petit écran, avec de petits rôles dans Beverly Hills, 90210 et MacGyver, en plus de prêter sa voix au personnage de D.I. Holler dans la série animée La famille Addams, de 1992 à 1993

Tout au long de sa vie, Marion Ramsey a été un porte-voix de la sensibilisation au VIH.

Elle laisse dans le deuil ses trois frères.