EN DIRECT à 12 h 30 : la province devrait faire le point sur les mesures sanitaires

C’est aujourd’hui à minuit que viennent à échéance les ordonnances sanitaires restrictives associées au niveau d’alerte rouge en place au Manitoba depuis le 12 novembre, et qui avaient été prolongées jusqu’au 8 janvier.

On devrait donc connaître les intentions du gouvernement et de la santé publique quant à l’allègement ou au renouvellement de ces mesures. Le bilan des cas quotidiens a en général diminué au cours des deux dernières semaines, mais restait plus élevé mercredi et jeudi de cette semaine.

Jeudi, le médecin hygiéniste en chef adjoint Jazz Atwal n’a pas voulu s’avancer davantage sur la question, mais la santé publique a aussi affirmé, à plusieurs reprises, que des indicateurs ne permettent pas un allègement des mesures sanitaires.

Les hospitalisations dues à la COVID-19 restent nombreuses, le nombre de cas aux soins intensifs est encore élevé et le taux de positivité sur 5 jours continue de se situer aux environs des 10 %.

Le premier ministre a aussi laissé entendre, mercredi, que peu de changements seront apportés à la situation actuelle.

Les ministres responsables des dossiers économique ont pour leur part indiqué, jeudi, que l’aide gouvernementale aux entreprises n’allait pas être éternelle.

Alors que la campagne de vaccination s’organise et que les foyers de soins de longue durée auront droit au vaccin dès lundi, les Premières Nations ont reçu hier un premier contingent du vaccin Moderna.

Radio-Canada Manitoba diffuse en direct ce point de presse, avec l’aide d’un interprète pour une grande partie de l’événement.

