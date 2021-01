Le chômage repart à la hausse en Saskatchewan en décembre

Le taux de chômage a augmenté en Saskatchewan entre novembre et décembre 2020, pour s’établir à 7,8 %, selon les données de Statistique Canada.

En novembre, le taux de chômage s'établissait à 6,9 %, l’un des plus bas au Canada avant de grimper en décembre. Au cours du dernier mois de l'année, près de 5300 personnes se sont retrouvées sans emploi.

Parallèlement, la situation de l’emploi s’est détériorée dans la province. L’économie de la Saskatchewan a détruit 6700 emplois en décembre.

Cependant, la Saskatchewan reste en bonne position par rapport aux autres provinces puisque seuls le Québec et la Colombie-Britannique ont un taux de chômage plus faible, avec respectivement 6,7 % et 7,2 % de la population active sans emploi.

À l'échelle fédérale, le taux de chômage reste stable, passant de 8,5 % à 8,6 % entre novembre et décembre.