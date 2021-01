Quelle fin d'année scolaire pour les élèves du Québec?

Les parents québécois apprendront d'ici peu ce que le gouvernement Legault entend faire pour favoriser la réussite scolaire des élèves du primaire et du secondaire, compromise par les bouleversements engendrés par la COVID-19 depuis plusieurs mois.

Les mesures qui seront mises en oeuvre seront détaillées à 11 h par le ministre de l’Éducation du Québec, Jean-François Roberge, et le conseiller médical stratégique à la Direction générale de la santé publique, le Dr Richard Massé.

Le premier ministre François Legault a indiqué mercredi qu’il serait question de tutorat pour les enfants dont les difficultés ont été exacerbées par la perte de jours d’école et qui ont vraisemblablement plus besoin d’aide que d’habitude .

Il a aussi indiqué que M. Roberge abordera des questions portant sur la réorganisation scolaire , la pondération d’examens et le contenu pédagogique qui doit être donné, et d’autres mesures pour les élèves qui ont des problèmes de santé mentale.

Études sur la ventilation

La conférence de presse doit aussi permettre de dévoiler les conclusions de deux rapports de l'Institut national de la santé publique du Québec (INSPQ) portant sur la transmission de la COVID-19 par aérosol et la ventilation dans les écoles.

De nouvelles recommandations sanitaires d'un comité du ministère de la Santé doivent aussi être dévoilées.

M. Legault a déjà annoncé, mercredi, que les élèves du primaire devront porter un masque dans les corridors et les aires communes dès leur retour en classe, lundi prochain, et que les élèves de cinquième et sixième année devront le porter en tout temps.

Il a aussi fait savoir que les masques de procédure, plus sécuritaires que les masques artisanaux, seront requis dans les écoles secondaires. Québec doit en offrir deux par jour aux élèves et aux enseignants.

Depuis plusieurs semaines déjà, des enseignants et des experts mettent en garde le gouvernement contre les contrecoups des mesures sanitaires qui ont dû être adoptées pour empêcher la propagation de la pandémie.

Des mois de soubresauts dans les écoles

Au printemps dernier, tous les écoliers ont été privés de nombreuses semaines de classe, et ont dû se contenter de recevoir un enseignement à distance de qualité variable.

Cet automne, des milliers d’étudiants de 3e, 4e et 5e secondaire ont aussi dû se contenter d’unenseignement à distance un jour sur deux, compliquant ainsi les apprentissages.

M. Legault a par ailleurs annoncé lundi que tous les élèves du secondaire devront se contenter d'un enseignement à distance jusqu'au 18 janvier, soit une semaine plus tard que ce qui avait été prévu avant les fêtes.

Québec a déjà annoncé, en octobre, qu’il n’y aurait que deux bulletins valant chacun 50 % de la note finale cette année. Habituellement, il y en a trois : les deux premiers valent 20 % de la note finale, le dernier, 60 %.

La valeur des épreuves ministérielles de fin d’année a aussi été réduite de 20 % à 10 % de la note finale pour les élèves du primaire et ceux de 1re et 2e secondaire. Ces épreuves doivent aussi être plus courtes que d’habitude.

Cette approche n’a pas été retenue jusqu’à nouvel ordre pour les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire

Diminuer le stress et offrir plus d'accompagnement

En entrevue à l'émission Tout un matin, le psychologue et spécialiste de l'adaptation et de la réussite scolaire Égide Royer, qui conseille le gouvernement du Québec dans ces domaines, a affirmé qu’il était impératif que le gouvernement modifie son approche pour les prochains mois.

On pourrait très bien estimer qu’environ un jeune sur trois, présentement, va avoir besoin de mesures particulières pour les six prochains mois afin d'être capable de limiter les retards scolaires ou les problèmes engendrés par cette pandémie , a-t-il avancé, en indiquant que cette proportion est plutôt d’un jeune sur cinq en temps normal.

C’est même très conservateur de dire qu’au moins un jeune sur trois va avoir besoin de mesures particulières ou de soutien particulier, question d’aller à l’essentiel et de réaliser les acquis qui deviennent importants pour être en mesure de réussir l’année prochaine, quand on va rentrer de nouveau en septembre. Égide Royer, spécialiste de l'adaptation et de la réussite scolaire

Il dit avoir recommandé au gouvernement diverses pistes de solutions, visant principalement à trouver des façons de diminuer le stress et la pression qui accablent enfants, parents, enseignants, mais aussi pour offrir un accompagnement accru aux nombreux écoliers qui en auront besoin.

M. Royer souligne ainsi qu’il serait préférable que le gouvernement élague le programme pour se concentrer sur les habiletés essentielles à acquérir, un peu à l’image des opérations de délestage dans les hôpitaux.

Il va falloir […] diminuer le stress et la pression qui peuvent exister auprès des parents eux-mêmes, des élèves et des enseignants et il va falloir se recentrer sur l’essentiel par rapport à ce qui est nécessaire pour réussir l’école l’an prochain. Égide Royer, spécialiste de l'adaptation et de la réussite scolaire

Pour les trois premières années du primaire, par exemple, il serait bien avisé de demander aux professeurs de se concentrer essentiellement sur l’écriture et la lecture.

Il invite également le gouvernement à revoir la pondération du premier bulletin, qui pourrait avoir l’effet d’un boulet pour les enfants qui peinent à répondre aux exigences.

S’il compte pour 50 % des points, et que vous avez un grand gars de 1re secondaire qui a 40 % mathématiques et 38 % en français – donc qui est en échec dans les deux matières – on a beau parlé de motivation et de persévérance, vous venez de donner un coup. Égide Royer, spécialiste de l'adaptation et de la réussite scolaire

Selon lui, Québec devrait en outre s’assurer que chaque école désigne une personne responsable de se préoccuper spécifiquement des élèves en difficulté. Le genre de personne, qui, dans une école primaire, rencontre chacun des enseignants et pose la question : "quels sont les 3 ou 4 jeunes qui t’inquiètent le plus dans ta classe" , précise-t-il.

Par la suite, il va falloir identifier – j’espère que ça va se faire aujourd’hui – un panier de services qui pourront leur être offerts pour les soutenir dans leurs apprentissages, poursuit Égide Royer.